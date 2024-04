PEC Construction Management annonce son expansion sur le marché des énergies renouvelables au Québec et au Canada





MONTRÉAL, le 15 avril 2024 /CNW/ - PEC Construction Management (PEC), un leader dans la gestion de construction (CM) et la gestion de projet (PM) pour les projets d'énergie renouvelable, annonce le début de ses opérations commerciales au Québec. Cette expansion fait suite au succès rencontré aux États-Unis et marque une étape clé dans sa stratégie de croissance sur les marchés du Nord.

Opérant au Québec comme PEC Gestion de la construction Inc., tout en restant fidèle à son modèle d'affaires éprouvé, PEC s'engage à offrir les meilleurs services de représentation des propriétaires sur site, maximisant la productivité et réduisant les risques sur des projets d'envergure tels que les parcs éoliens, installations solaires, solutions de stockage d'énergie par batterie, lignes de transmission et sous-stations électriques.

Eddie Pease, fondateur et président, souligne l'attractivité du marché canadien des énergies renouvelables, stable et en croissance, pour des entreprises apportant expertise, emplois de qualité, formation et investissements dans les communautés locales.

Le lancement des activités au Canada, démarré au quatrième trimestre 2023, voit la société avancer avec une équipe de direction renforcée et des partenariats au Québec, tout en amplifiant ses efforts de recrutement et de formation hyper locaux pour gérer un portfolio initial de projets éoliens attribués par Hydro Québec.

Les professionnel.le.s en CM et PM au Québec intéressé.e.s par des opportunités chez PEC sont encouragé.e.s à visiter la section emplois du site web de PEC ou à contacter notre partenaire RH de Montréal, Jennifer Bourdua de Labranche RH.

À propos de PEC

Fondée en 2016, PEC est composée d'une équipe de professionnel.le.s aguerri.e.s, spécialisé.e.s dans le déploiement d'infrastructures éoliennes, solaires, de stockage et de transmission.

En tant que représentant des propriétaires, PEC veille à ce que chaque projet dépasse les attentes en matière de qualité, respecte les spécifications et soit livré dans les délais.

La société est fière de son rôle dans le déploiement de gigawatts d'énergie renouvelable en Amérique du Nord, contribuant à offrir des solutions énergétiques nouvelles et économiques.

Site Web: www.pec-cm.com

SOURCE PEC Construction Management

15 avril 2024 à 08:01

Communiqué envoyé leet diffusé par :