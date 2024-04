Live Net Zero annonce le nom du gagnant : Une famille canadienne remporte un prix de 50 000 $ pour ses efforts exceptionnels en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre





AIRDRIE, AB, le 15 avril 2024 /CNW/ - Après des mois de compétition intense entre 8 familles à travers le pays, et leurs efforts transformateurs en matière de durabilité, Live Net Zero est fier de déclarer la famille Shannon d'Airdrie, Alberta, comme étant la grande gagnante de la deuxième édition du concours. La famille, composée de Samantha et Kevin Shannon et de leurs trois jeunes enfants, a triomphé en remportant le prix convoité de 50 000 $ en espèces pour sa contribution exceptionnelle à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'adoption de pratiques de vie durables.

Ils ont reçu le prix des mains de la présidente honoraire de Canadian Geographic, l'honorable Lois Mitchell, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à l'extérieur de leur maison à Airdrie. Les Shannon ont apporté plusieurs changements majeurs à leur maison au cours des huit mois qu'a duré le concours :

Installation d'un système de chauffage géothermique dans leur maison

Installation de panneaux solaires sur leur toit

Remplacement de la chaudière au gaz naturel de leur garage/atelier par une pompe à chaleur qui leur permettra de se déconnecter du réseau de gaz naturel.

Parmi les autres changements majeurs apportés à leur mode de vie, citons le travail à distance, qui leur permet d'éviter autant que possible les trajets quotidiens, et l'achat d'un vélo électrique et d'une remorque que Samantha utilise pour faire la plupart de ses courses et pour transporter ses enfants. Bien que cela ne fasse que huit mois qu'ils mènent une existence plus verte, les Shannon affirment qu'ils constatent une réduction de leurs factures d'énergie à la maison.

Le concours Live Net Zero, lancé par Canadian Geographic et soutenu par la Banque Scotia, Lightspark et STRUT, a été une source d'espoir et d'inspiration pour les familles de tout le pays, les encourageant à prendre des mesures proactives pour lutter contre le changement climatique.

Qu'il s'agisse d'améliorer l'efficacité énergétique de leur maison, de trouver des solutions écologiques pour leurs déplacements quotidiens ou de relever le défi de réduire leur empreinte carbone en décembre, les participants ont fait preuve d'un engagement et d'une innovation inébranlables dans leur quête de la neutralité carbone.

"Nous sommes très honorés, nous ne nous attendions pas à cela", ont déclaré Samantha et Kevin Shannon depuis leur maison d'Airdrie, en Alberta. "Nous avons été très impressionnés par ce que les huit familles ont fait à travers le pays, et nous sommes fiers que notre maison soit utilisée comme étude de cas par l'industrie des services de construction sur la façon de réduire les émissions de carbone dans les maisons de tous les Canadiens.

"Nous félicitons la famille gagnante, les Shannon, et apprécions les efforts de toutes les familles qui ont participé au concours de cette année", a déclaré Kim Brand, vice-présidente et directrice mondiale du développement durable à la Banque Scotia. "Live Net Zero est une excellente occasion de démontrer l'efficacité des moyens intelligents et rentables dont disposent les Canadiens pour réduire leur consommation d'énergie, ainsi que les choix que nous pouvons faire pour vivre de façon plus durable au quotidien."

"Nous sommes ravis que la famille Shannon ait remporté le prix Live Net Zero. Leur dévouement et leur persévérance sont un exemple remarquable pour tous les Canadiens", a déclaré Aran O'Carroll, directeur national des relations gouvernementales et de l'environnement de Canadian Geographic. "Leurs efforts exceptionnels démontrent l'impact profond que les actions individuelles peuvent avoir sur notre voyage collectif vers un avenir plus vert et plus durable."

Toutes les familles lauréates se sont distinguées par leurs approches innovantes en matière de réduction des émissions de carbone et par leur engagement inébranlable en faveur de la gestion de l'environnement. Leur parcours, marqué par la résilience et la détermination, témoigne de la capacité des initiatives locales à susciter des changements significatifs.

Le concours Live Net Zero a non seulement permis aux familles d'adopter des pratiques respectueuses de l'environnement, mais il a également favorisé l'émergence d'un sentiment de communauté et de camaraderie parmi les participants. Grâce aux expériences partagées et à l'action collective, les familles ont tissé des liens durables et lancé un débat national sur la responsabilité environnementale.

Live Net Zero est une initiative révolutionnaire de Canadian Geographic visant à inspirer les familles canadiennes et à leur donner les moyens de réduire leur empreinte carbone et d'adopter des pratiques de vie durables. Au travers d'une série de défis, les participants s'affrontent pour remporter un prix de 50 000 dollars tout en ayant un impact positif sur l'environnement et en favorisant l'engagement de la communauté.

