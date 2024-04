Le gouvernement du Québec accorde 340 000 $ au Réseau des Unités régionales de loisir et de sport pour soutenir des initiatives jeunesse





QUÉBEC, le 15 avril 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et son adjoint parlementaire, M. Samuel Poulin, annoncent un financement gouvernemental en collaboration avec le Réseau des Unités régionales de loisir et de sport pour la réalisation de son appel de projets : Soutien aux initiatives régionales, dans le cadre de la Politique québécoise de la jeunesse 2030.

Le financement de 20 000 $ attribué à chacune des 17 Unités régionales de loisir et de sport vise à soutenir des initiatives régionales destinées aux jeunes de 15 à 29 ans pour l'année 2023-2024.

Le Réseau des Unités régionales de loisir et de sport est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de mettre en valeur le rôle et l'action de ses membres, de représenter leurs intérêts collectifs, de les accompagner dans la réalisation de leur mandat pour améliorer l'offre publique en loisir, en sport, en activité physique, en plein air et en loisir culturel.

Citations

«?Le Réseau des Unités régionales de loisir et de sport joue un rôle clé dans la mise en oeuvre d'initiatives pour la jeunesse au Québec. Avec cet investissement, notre gouvernement veut stimuler l'innovation et l'engagement des jeunes au sein des communautés locales et régionales. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

«?Cette démarche illustre l'engagement continu du gouvernement dans l'épanouissement des jeunes Québécoises et Québécois, en leur offrant des occasions de participer activement à des projets locaux et régionaux qui accroissent l'accessibilité à un mode de vie actif et au loisir culturel et qui permettent le dépassement de soi. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et du ministre responsable de la Jeunesse

Liens connexes

15 avril 2024

