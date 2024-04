Viatris annonce le lancement de la première version générique bioéquivalente du Copaxone [MD] 20 mg/mL au Canada





Nouvelle option générique de traitement de la sclérose en plaques, le produit PrAcétate de glatiramère injectable à 20 mg/mL pour une injection quotidienne est disponible pour l'une des plus grandes populations atteintes de sclérose en plaques (SP) au monde

ETOBICOKE, Ontario, 15 avril 2024 /CNW/ - Viatris Inc. (NASDAQ : VTRS), une entreprise mondiale du secteur des soins de santé, a annoncé aujourd'hui le lancement au Canada du produit PrAcétate de glatiramère injectable à 20 mg/mL pour une injection quotidienne, la première version générique bioéquivalente de CopaxoneMD 20 mg/mL de Teva, indiquée pour le traitement des patients atteints de sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP-RR), une maladie inflammatoire chronique du système nerveux central.

Voici la déclaration de Jeffrey Long, directeur national de Viatris Canada : « Le lancement de l'acétate de glatiramère injectable à 20 mg/mL, le premier générique bioéquivalent pour le CopaxoneMD 20 mg/mL, marque une autre étape importante pour Viatris Canada, renforçant nos capacités éprouvées à commercialiser des produits complexes et difficiles à fabriquer et réaffirmant notre engagement à fournir un accès à des médicaments de grande qualité. Selon Statistique Canada, 90 000 Canadiens sont atteints de sclérose en plaques, l'un des taux de sclérose en plaques les plus élevés au monde.i En raison de cette prévalence élevée et du fait que la sclérose en plaques touche chaque personne différemment, une gamme de médicaments est nécessaire pour aider à gérer les symptômes de la maladie et d'autres problèmes médicaux qui sont habituellement associés à la sclérose en plaques. »

L'acétate de glatiramère injectable à 20 mg/mL pour injection quotidienne a été approuvé comme équivalent thérapeutique du CopaxoneMD 20 mg/mL. Viatris a généré des données de bioéquivalence et de caractérisation sur ce produit, formulées de manière à offrir la même forme pharmaceutique, la même voie d'administration et la même posologie que le produit de marque comparable. L'acétate de glatiramère injectable à 20 mg/mL est disponible sur ordonnance seulement.ii

VIATRIS ADVOCATEMC, un programme complet de soutien aux patients, offre des services aux patients, notamment des services de soutien au processus de remboursement, de l'aide financière aux patients admissibles, de la formation pour l'injection et le soutien continu d'infirmières ayant de l'expérience dans le domaine de la sclérose en plaques.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la monographie du produit acétate de glatiramère à https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00072603.PDF

À propos de Viatris

Viatris Inc. (NASDAQ : VTRS) est une entreprise mondiale du secteur de la santé qui se trouve dans une position unique pour combler le fossé traditionnel entre les produits génériques et les produits de marques, en combinant le meilleur des deux afin de répondre de manière plus globale aux besoins du secteur de la santé à l'échelle mondiale. Motivés par notre mission de donner aux gens du monde entier les moyens de vivre en meilleure santé à toutes les étapes de la vie, nous fournissons un accès à grande échelle, en fournissant actuellement des médicaments de haute qualité à environ 1 milliard de patients dans le monde chaque année et touchant tous les moments de la vie, de la naissance à la fin de la vie, des problèmes de santé aigus aux maladies chroniques. Grâce à notre portefeuille de médicaments exceptionnellement vaste et diversifié, à une chaîne d'approvisionnement mondiale unique en son genre conçue pour atteindre un plus grand nombre de personnes au moment et à l'endroit où elles en ont besoin, et à l'expertise scientifique nécessaire pour relever certains des défis sanitaires les plus persistants au monde, l'accès revêt une signification profonde chez Viatris. Notre siège social est situé aux États-Unis, et nous exploitons des centres mondiaux à Pittsburgh, à Shanghai et à Hyderabad, en Inde. Pour en savoir plus, visitez le viatris.com et le investor.viatris.com . Vous pouvez également communiquer avec nous sur LinkedIn , Instagram , YouTube et X (anciennement Twitter).

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1983916/Viatris_OUS_Logo.jpg

SOURCE Viatris Inc.

15 avril 2024 à 06:59

Communiqué envoyé leet diffusé par :