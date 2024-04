Les modules de la série Vertex N 720W de Trina Solar alimentent en énergie des projets dans divers environnements





CHANGZHOU, Chine, le 15 avril 2024 /CNW/ - Un projet agrivoltaïque de 100 MW à Wanning, dans la province de Hainan, a été raccordé au réseau à la mi-février à l'aide de modules de la série Vertex N 720W de Trina Solar. Sa production annuelle moyenne d'électricité devrait être de 133 GWh. La centrale, l'un des principaux projets agrivoltaïques à Wanning, servira d'exemple comme modèle PV + agriculture, offrant à la fois des avantages environnementaux, en construisant des serres à légumes sous des panneaux solaires, et sociaux, en créant une centaine d'emplois pour les agriculteurs locaux et en leur permettant d'augmenter considérablement leurs revenus.

Trina Solar, chef de file mondial des solutions PV intelligentes et du stockage d'énergie, a amélioré sa technologie i-TOPCon et les modules mis à jour de la série Vertex N 720W offrent une efficacité allant jusqu'à 23,2 %. Les modules de la série Vertex N 720W de Trina Solar, figurant parmi les plus populaires au monde, ont été largement utilisés dans divers environnements.

Une centrale PV de 500 MW dans une région désertique en haute altitude du nord-ouest de la Chine a été raccordée au réseau fin décembre, utilisant exclusivement des modules de la série Vertex N 720W. Le rendement énergétique annuel moyen de la centrale devrait atteindre environ 1 milliard de kWh. Une installation d'une capacité de 30 MW de modules de la série Vertex N 720W de Trina Solar pour un projet intégré de stockage d'énergie photovoltaïque dans la région désertique du nord-ouest de la Chine a été récemment achevée fin décembre. Une autre centrale solaire et de stockage d'énergie en haute altitude utilisant des modules de la série Vertex N 720W de 88 MW a été raccordée au réseau en novembre.

Ces projets sont une illustration supplémentaire de la grande confiance que les propriétaires accordent aux modules de la série Vertex N 720W de Trina Solar, un produit phare dans le domaine des centrales électriques au sol. Ils offrent des coûts actualisés de l'énergie et des autres composants du système inférieurs, avec une basse tension, une puissance élevée, une dégradation ultra-faible, une grande bifacialité et une puissance de chaîne plus élevée.

Cao Yunduan, responsable de l'image de marque et du marketing chez Trina Solar, a déclaré : « Les modules de la série Vertex N 720W sont devenus très populaires en raison de leur grande fiabilité, notamment dans des conditions difficiles. Nous sommes convaincus que nos modules de la série Vertex N 720W seront de plus en plus mis en service dans le monde entier. »

Trina Solar s'engage à ouvrir la voie dans le domaine des solutions PV intelligentes et de stockage d'énergie, et continuera d'innover avec sa technologie conventionnelle N-type i-TOPCon et ses produits fiables, permettant à l'entreprise de rester en tête de l'industrie à l'ère des modules de plus de 700 W.

