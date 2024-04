Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Semaine nationale de l'action bénévole





OTTAWA, ON, le 14 avril 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine nationale de l'action bénévole :

« En ce début de la Semaine nationale de l'action bénévole, nous célébrons le dévouement et la générosité des bénévoles canadiens à l'égard de nos communautés et de notre monde.

« D'un océan à l'autre, les bénévoles ont pour objectif commun d'avoir une incidence positive sur la vie des autres. Que ce soit en soutenant des organismes de bienfaisance et des banques alimentaires, en agissant pour le climat ou en prêtant main forte lors de nos moments les plus difficiles, ils incarnent les valeurs de compassion, de bienveillance et d'inclusion qui définissent notre pays.

« Grâce à des initiatives comme Service jeunesse Canada, nous voyons de jeunes Canadiens concrétiser leur passion. Ils aident leurs communautés et apprennent des compétences importantes telles que le leadership, le travail d'équipe et la résolution de problèmes.

« Le thème de cette année, 'Ça compte toujours', rend hommage aux bénévoles qui répondent présent. Nous l'avons constaté lors de la saison de feux de forêt dévastateurs de l'année dernière, en voyant familles, amis, voisins et étrangers s'entraider et se mobiliser pour fournir des abris, des repas chauds et de l'aide d'urgence à ceux qui en avaient le plus besoin.

« Le gouvernement du Canada célèbre les bénévoles de notre pays et le rôle essentiel qu'ils jouent à travers les Prix pour le bénévolat du Canada. En plus de mettre en valeur le travail remarquable des bénévoles actifs, ces prix encouragent également d'autres personnes à répondre à l'appel pour soutenir leurs communautés. Je tiens à féliciter personnellement les lauréats, notamment Rahul Singh, lauréat du Prix Thérèse-Casgrain 2023 pour l'engagement de toute une vie, en reconnaissance du leadership dont il a fait preuve dans le cadre des opérations de secours lors des inondations en Colombie-Britannique et d'innombrables autres situations d'urgence dans le monde.

« Chacun, peu importe son âge ou son parcours, peut contribuer à bâtir un Canada meilleur. Chaque jour et chaque moment comptent, et de simples gestes de bienveillance peuvent changer bien des choses. Au moment où nous célébrons la Semaine nationale de l'action bénévole, j'invite tous les Canadiens à remercier les bénévoles de leur communauté et à partager leurs propres expériences de bénévolat en utilisant les mots-clics #SAB2024 et #ÇaCompteToujours. À tous les bénévoles : je vous remercie de faire du Canada ce pays bienveillant, accueillant et généreux où nous sommes fiers de vivre. »

14 avril 2024 à 09:00

