Déclaration de la ministre Khera à l'occasion de Vaisakhi





Aujourd'hui, les communautés sikhes au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent Vaisakhi

OTTAWA, ON, le 13 avril 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les communautés sikhes partout au Canada et dans le monde s'unissent pour célébrer Vaisakhi.

Vaisakhi marque la commémoration du Khalsa par le 10e gourou, le gourou Gobind Singh Ji.

Cette célébration rappelle les enseignements et les valeurs fondamentales du sikhisme, notamment la compassion, l'unité et l'égalité.

Partout au pays, les Canadiennes et Canadiens d'origine sikhe incarnent ces valeurs chaque jour. Que ce soit en fournissant de la nourriture ou des services à la communauté dans le cadre de la pratique du seva, les personnes sikhes font une différence à travers le Canada grâce à leurs bonnes actions.

Vaisakhi, qui coïncide avec le Mois du patrimoine sikh, est aussi une belle occasion de mettre en lumière la contribution des personnes sikhes au patrimoine diversifié et florissant de notre pays. Comptant plus de 700 000 membres, la communauté sikhe canadienne représente l'une des plus importantes diasporas sikhes dans le monde.

À titre de ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, je souhaite un joyeux Vaisakhi à tout le monde.

Vaisakhi diyan lakh lakh vadhaiyan.

