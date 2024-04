Déclaration du premier ministre à l'occasion de Vaisakhi





OTTAWA, ON, le 13 avril 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Vaisakhi :

« Aujourd'hui, les sikhs au Canada et ailleurs dans le monde se réuniront pour célébrer Vaisakhi, l'un des jours les plus sacrés du calendrier sikh.

« Vaisakhi commémore la création de la Khalsa. C'est également une occasion de célébrer les récoltes printanières et une période de réflexion, de gratitude et de renouveau qui symbolise l'unité et la communauté. Aujourd'hui, les sikhs se réuniront dans leur gurdwara local, participeront à des défilés animés et colorés communément appelés "nagar kirtans" et célébreront la richesse de leur diversité et de leur patrimoine.

« Au moment où le Canada souligne pour la cinquième fois le Mois du patrimoine sikh, cet avril, Vaisakhi offre une nouvelle occasion pour chacun d'entre nous de prendre conscience des contributions précieuses que les Canadiens de confession sikhe apportent constamment à nos communautés. Celles-ci se manifestent notamment par leurs nombreux gestes désintéressés, ou seva, qui incarnent les valeurs de générosité et de compassion au coeur de leur foi et qui nous incitent à être de meilleures personnes.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes voeux de bonheur à tous ceux qui célèbrent Vaisakhi.

« Vaisakhi diyan lakh lakh vadhaiyan. »

