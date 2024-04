XCMG Machinery lance la marque de grues haut de gamme G2





G2 intègre l'ensemble du processus d'application, de maintenance, d'exploitation et de gestion du produit afin de réduire les coûts énergétiques tout en améliorant la capacité globale

XUZHOU, Chine, 12 avril 2024 /PRNewswire/ -- S'appuyant sur 61 ans d'expérience en matière de développement de grues et sur le succès de ses services auprès de plus de 300 000 utilisateurs, XCMG Machinery (SHE : 000425, « XCMG ») a officiellement dévoilé la marque de grue haut de gamme G2 le 8 avril, prenant la tête de l'ère du développement des nouvelles forces productives de qualité dans le but de créer de plus grandes valeurs pour les utilisateurs et d'être un pionnier de l'innovation.

La plateforme technique de G2 a introduit le système innovant de valeur supérieure « 5-G » : G-ECO pour une conservation efficace de l'énergie sur l'ensemble du cycle, G-ICON pour un contrôle intelligent dans tous les scénarios, G-Master pour un contrôle précis dans toutes les conditions de travail, G-Comfort pour un fonctionnement agréable et G-Safe pour garantir la sécurité et la qualité sur l'ensemble du cycle de vie.

La plateforme intègre l'ensemble du processus d'application, de maintenance, d'exploitation et de gestion du produit, y compris 21 technologies de base et 31 pièces détachées. Elle s'est attaquée à 30 problèmes tels que le télescopage en douceur du bras de levage chargé et le contrôle coopératif intelligent du système hydraulique et du moteur, et a mis au point 11 technologies originales (télescopage chargé, direction intelligente à commande électronique, etc.), qui sont à la pointe de l'industrie.

Les produits de la série G2 offrent des performances et des résultats exceptionnels aux utilisateurs finaux :

Réduction de la consommation globale de carburant de plus de 20 % ;

Augmentation de 20 % de l'efficacité opérationnelle et de la capacité à couvrir toute la gamme des conditions de travail ;

Amélioration des micro-mouvements et de la fluidité de 30 % ;

Augmentation de l'espace de la cabine de 10 % et du champ de vision de 15 % ;

Économie de 20 % de temps et d'énergie en termes de maintenance et amélioration de la fiabilité de 20 %.

Avec la plateforme G2, XCMG vise à structurer un système écologique et circulaire pour le secteur des grues et à obtenir un résultat gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes, non seulement grâce aux innovations en matière de R&D, mais aussi grâce au modèle d'entreprise.

« XCMG travaillera main dans la main avec ses partenaires industriels mondiaux et ses clients pour mener l'innovation industrielle avec l'innovation scientifique et technologique, pour préparer ensemble un meilleur avenir avec des technologies d'ingénierie de pointe et pour construire un pôle de fabrication avancée de classe mondiale qui soit haut de gamme, intelligent, vert, orienté vers le service et international, apportant de solides contributions au développement et à la croissance de haute qualité de l'économie réelle, et créant de plus grandes valeurs pour nos clients », a déclaré Yang Dongsheng, président du groupe XCMG et de XCMG Machinery.

