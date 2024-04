Mise à jour sur les travaux - Poursuite des travaux préparatoires dans le secteur de McMasterville





MONTRÉAL, le 12 avril 2024 /CNW/ - Tel qu'annoncé lors du breffage technique du 3 avril dernier, Northvolt poursuit les travaux préparatoires dans le secteur de McMasterville. Ces travaux consistent à procéder à l'abattage d'arbres afin d'aménager des espaces temporaires nécessaires à la réalisation des travaux de construction prévus sur le territoire de Saint-Basile-le-Grand. Rappelons que Northvolt a pris l'engagement de remplacer chaque arbre vivant dans un ratio de 2,5, que les arbres retirés sont revalorisés et qu'une partie sera redonnée aux communautés avoisinantes sous une nouvelle forme.

Les travaux d'abattage d'arbres et de remblaiement de milieux humides sont réalisés par le Centre de valorisation du bois urbain (CBVU) et sont conformes à l'autorisation environnementale délivrée par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

Détails sur la réalisation des travaux

Le permis octroyé par la Ville de McMasterville permet de réaliser les travaux du lundi au dimanche entre 7h et 21h. Les travaux se termineront le lundi 15 avril prochain - conformément à la réglementation environnementale en vigueur.

Tout comme les travaux réalisés précédemment, une biologiste sera présente quotidiennement sur le site. En cas d'observation d'un animal et si un déplacement est jugé nécessaire, la biologiste effectuera le déplacement vers une zone identifiée où aucune coupe ou remblaiement n'est réalisé, dans le respect des exigences du MELCCFP.

Pour toutes questions, les citoyens peuvent consulter le site Internet northvolt.com/six ou écrire à [email protected] .

À propos de Northvolt

Northvolt a été fondée en 2016 à Stockholm, en Suède. Pionnière d'un modèle durable pour la fabrication de batteries, l'entreprise développe des capacités de production pour répondre à des commandes de 55?milliards de dollars de la part de clients clés, dont BMW, Fluence, Scania, Volvo Cars et le groupe Volkswagen. Northvolt emploie actuellement près de 5000?personnes, livrant des batteries depuis sa première giga-usine Northvolt Ett, située à Skellefteå, en Suède, et depuis son campus de R&D et d'industrialisation Northvolt Labs, à Västerås, en Suède. L'entreprise a aussi des projets en cours et des coentreprises en Allemagne, en Norvège, en Pologne, au Portugal, aux États-Unis et au Canada.

