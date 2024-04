Gala de la Chambre : une célébration de l'engagement et des réussites de la communauté d'affaires de la métropole





MONTRÉAL, le 12 avril 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tenait hier soir son gala annuel pour célébrer l'impact et l'engagement de la communauté d'affaires de la métropole. Plus de 500 convives étaient réunis au New City Gas, témoignant du plaisir de se retrouver et de l'enthousiasme face aux réussites et aux accomplissements de nos entreprises durant la dernière année.

« L'année 2023 a eu son lot de défis. Dans un contexte géopolitique et économique incertain, le secteur privé a fait preuve de résilience pour tirer son épingle du jeu et continuer sa croissance. Nous avons été témoins d'une grande mobilisation de l'ensemble des acteurs pour lancer des programmes et des initiatives afin de soutenir les entreprises. C'est cette capacité à se retrousser les manches et à s'entraider dans les moments difficiles qui rend notre communauté d'affaires exceptionnelle. Peu importe les défis, elle est au rendez-vous », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La dernière année a connu des avancées majeures sur plusieurs grands projets qui vont transformer le tissu économique de la métropole. Dans un contexte où la transition verte doit être une priorité, l'arrivée de Northvolt envoie un signal fort sur le positionnement stratégique du Québec dans le secteur de la batterie. En parallèle, les projets d'infrastructures majeurs comme la mise en service du REM et l'avancement du projet Contrecoeur garantissent la compétitivité et la connectivité de Montréal pour les décennies à venir. Ces réussites doivent en appeler d'autres. Il reste beaucoup à faire, mais nous avançons dans la bonne direction », a conclu Michel Leblanc.

Cet événement a été réalisé avec l'appui de notre partenaire Diamant : l'Aéroport International Montréal-Trudeau. Il a été produit en collaboration avec notre partenaire expérientiel, OPC Événements, et notre partenaire hôte, New City Gas. Il a reçu le soutien de nos partenaires Platine : Air Canada, Desjardins Entreprises et Loto-Québec. Enfin, cette soirée a aussi été rendue possible grâce à la contribution de nos Partenaires Or : le Fonds de solidarité FTQ, Jarislowsky Fraser, Osler, Hoskin & Harcourt et Tourisme Montréal.

