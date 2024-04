35e DÎNER ANNUEL DES AMIS DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL





UNE MOBILISATION EXCEPTIONNELLE À LA HAUTEUR DE NOS AMBITIONS

PLUS DE 500 000 $ POUR LA RELÈVE POLYTECHNICIENNE

MONTRÉAL, le 12 avril 2024 /CNW/ - Près de 350 convives ont pris part hier soir au 35e Dîner annuel des amis de Polytechnique organisé par la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal. Animé par Robert Panet-Raymond, Po 65, l'évènement-bénéfice, qui s'est déroulé au Théâtre Saint-James, un haut lieu de l'histoire montréalaise, a permis de recueillir plus de 500 000 $.

Sous la présidence d'honneur de Stéphanie Vaillancourt, présidente Canada d'AtkinsRéalis, la soirée s'est déroulée en présence de plusieurs invités de marque et de nombreuses entreprises du milieu des affaires et de la communauté polytechnicienne.

« Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir pour soutenir, au nom d'AtkinsRéalis, cet évènement-bénéfice emblématique de la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal. Cette soirée se veut une célébration de l'innovation et de l'excellence, et en tant que leader dans le domaine, AtkinsRéalis reconnaît l'impact important des ingénieures et des ingénieurs sur les défis auxquels notre planète est confrontée. De la conception d'infrastructures durables au développement de solutions énergétiques propres, le génie québécois est à l'avant-garde d'un avenir plus résilient et durable pour les générations à venir. Nous sommes fiers d'être engagés aux côtés de Polytechnique Montréal pour appuyer la relève en génie à relever ces défis d'envergure de plus en plus complexes. » - Stéphanie Vaillancourt, présidente, Canada, d'AtkinsRéalis.

Ce 35e Dîner annuel des amis de Polytechnique fut l'occasion de mettre en lumière la vision d'avenir de Polytechnique Montréal, et d'y dévoiler certains de ses chantiers les plus ambitieux qui seront soutenus par la campagne majeure « Ça se pense à Poly ».

« Au croisement de nos expériences et de nos expertises, nous avons tracé une route sur laquelle nous nous sommes déjà engagés, portés par la force de nos ambitions. Repenser l'expérience étudiante, réimaginer nos formations, réinventer nos espaces, aller toujours plus loin dans le rayonnement du génie québécois. Ce ne sont pas que des ambitions, ce sont nos grands chantiers des prochaines années ! » - Maud Cohen, directrice générale de Polytechnique Montréal.

Cette année encore, milieu des affaires et philanthropes ayant à coeur le développement de Polytechnique Montréal ont renouvelé leur soutien en faisant preuve d'un grand élan de générosité. Leur appui indéfectible contribuera à matérialiser notre vision de l'avenir et à tenir notre engagement absolu envers l'excellence et la responsabilité sociale pour les générations futures.

« Cette soirée qui rassemble les diplômées et diplômés, les donatrices, les donateurs ainsi que les amies et amis de Polytechnique Montréal nourrit l'énergie qui nous permet de nous projeter dans l'avenir et de façonner ensemble ces grandes ambitions. Alors que les défis se succèdent, celles et ceux qui portent chaque jour la mission de Polytechnique Montréal savent qu'ils ont le soutien d'une communauté solide et fidèle qui contribue à leur offrir les moyens d'atteindre nos objectifs et bâtir un monde meilleur. » - Isabelle Péan, présidente-directrice générale de la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal.

La Fondation et Alumni remercie toutes les participantes et tous les participants de leur présence et de nous offrir les moyens de voir grand et pouvoir relever les défis et exigences d'un monde en constante évolution.

La Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal

Créée en 1973, la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal est un organisme sans but lucratif doté de sa propre entité juridique. Composée de membres du milieu des affaires et de représentantes et représentants de la direction de Polytechnique Montréal, la Fondation et Alumni a pour mission d'oeuvrer au rayonnement et au développement philanthropique de Polytechnique Montréal. À cette fin, elle mobilise les communautés pour qu'elles soutiennent la vie étudiante, la recherche et l'innovation, qui permettent de propulser l'institution vers l'excellence internationale en génie.

SOURCE Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal

12 avril 2024 à 09:05

