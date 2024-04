Moderna trahit l'Afrique, selon AHF





AIDS Healthcare Foundation (AHF) estime que la promesse de Moderna de construire une usine de fabrication d'ARNm de pointe en Afrique en 2022 n'est rien d'autre qu'une tentative intéressée de détourner les critiques concernant les prix abusifs pratiqués sur son vaccin COVID-19, après que la société pharmaceutique a annoncé aujourd'hui qu'elle suspendait le projet.

« La cupidité de Moderna ne connaît pas de limites. Elle a engrangé 30 milliards de dollars de bénéfices depuis 2021. Aujourd'hui, elle prétend que l'usine d'ARNm au Kenya ne vaut plus la peine d'être investie parce que le marché africain des vaccins n'est pas assez rentable. La seule raison pour laquelle Moderna a pu réaliser des profits aussi astronomiques est qu'elle a exploité de la recherche financée par des fonds publics et qu'elle a pris le contrôle de l'approvisionnement mondial en vaccins COVID-19 », déclare Michael Weinstein, président d'AHF. « L'affirmation de Moderna selon laquelle elle a entrepris le projet pour soutenir l'équité en matière de santé mondiale était une tentative à peine voilée d'esquiver la pression du gouvernement américain et de la société civile internationale pour avoir escroqué le monde. Moderna n'a désormais plus grand-chose à offrir à part des promesses vides, mais cela ne doit pas arrêter nos efforts collectifs pour garantir une véritable équité en matière de santé au niveau mondial. »

