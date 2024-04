Seegene et l'Agence britannique de sécurité sanitaire organisent un sommet pour parvenir ensemble à « un monde libéré de toutes les maladies »





? Les deux PDG se sont rencontrés au siège de Seegene pour discuter et ont convenu la vision de Seegene

? Les réponses rapides de Seegene à la pandémie de COVID-19 et les solutions numériques par la mise en oeuvre de l'IA ont été présentées

SÉOUL, Corée du Sud, 12 avril 2024 /PRNewswire/ -- Seegene Inc, société sud-coréenne de premier plan fournissant une solution totale pour le diagnostic moléculaire par PCR, a annoncé aujourd'hui que le Professeur Dame Jenny Harries, directrice générale de l'Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA), a visité son siège social situé à Séoul, en Corée, le 27 mars dernier.

Selon la société, le professeur Harries et sa délégation se sont entretenus avec le Dr. Jong-Yoon Chun, fondateur et PDG de Seegene, et l'équipe de direction. Ils ont exprimé leur ferme volonté d'oeuvrer collectivement à la réalisation de la vision de Seegene, à savoir « un monde libéré de toutes les maladies ».

Le professeur Harries a exprimé son vif intérêt pour l'activité SG OneSystemTM de Seegene, l'initiative de partage de technologies de la société, ainsi que pour ses avancées en matière de système de développement automatisé de réactifs de diagnostic basé sur l'intelligence artificielle (IA) et les solutions numériques innovantes qui intègrent la biotechnologie (BT) et les technologies de l'information (TI).

Soulignant la réponse rapide de Seegene à la pandémie de COVID-19, le professeur Harries a salué l'agilité de l'entreprise pour le développement des réactifs de diagnostic en seulement trois semaines et leur distribution à l'échelle mondiale. « Nous sommes fermement convaincus que la vitesse des tests doit être plus grande que la vitesse de la transmission », a expliqué Dr. Chun, en évoquant les difficultés rencontrées pendant la pandémie. « Nous avons agi rapidement en utilisant les autorisations d'urgence des gouvernements du monde entier et en tirant parti du réseau de distribution mondial que nous avions mis en place avant la pandémie. »

Seegene a facilité l'isolement rapide et efficace des personnes infectées par la COVID-19 en livrant environ 350 millions de tests de diagnostic dans plus de 100 pays.

« Nous apprécions grandement la visite de l'UKHSA, une agence de sécurité sanitaire de premier plan, au siège de Seegene », a déclaré Dr. Chun. « Nous continuerons à explorer les moyens de contribuer à la coopération entre la Corée et le Royaume-Uni, notamment par le biais de notre activité SG OneSystemTM. »

L'activité SG OneSystemTM, ou l'initiative de partage des technologies de Seegene, est une stratégie mondiale visant à éradiquer les maladies. Elle consiste à partager la technologie de PCR quantitative syndromique et le système de développement numérisé de Seegene (SGDDS) avec des entreprises de premier plan dans le monde entier. Cette initiative permet aux scientifiques du monde entier de contribuer directement au développement de réactifs de diagnostic adaptés aux conditions locales pour diverses maladies affectant les humains, les animaux et les plantes.

Pour faire avancer efficacement cette initiative, Seegene a établi des collaborations stratégiques avec des leaders industriels et académiques, dont Microsoft et Springer Nature, soulignant ainsi son engagement à faire progresser les solutions de santé mondiale grâce à l'amélioration de son initiative de partage des technologies.

À propos de Seegene

Seegene possède 23 ans d'expérience en matière de R&D, de fabrication et de commercialisation de technologies de PCR quantitative syndromique, qui ont été mises en avant lors de la pandémie de COVID-19 lorsque la société a fourni plus de 340 millions de tests COVID-19 à plus de 100 pays à travers le monde. La caractéristique principale des technologies de PCR syndromique uniques de Seegene est leur capacité à tester simultanément 14 agents pathogènes qui provoquent des symptômes similaires dans un seul tube et à fournir des informations quantitatives sur le profil d'infectivité en corrélation avec la gravité de la maladie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2381076/Image__UKHSA2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2381077/Image__UKHSA1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

12 avril 2024 à 07:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :