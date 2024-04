La modernisation d'un centre de loisirs favorisera un avenir plus durable pour Powell River





POWELL RIVER, BC, le 11 avril 2024 /CNW/ - Un centre de loisirs de Powell River bénéficiera de rénovations écologiques grâce à un investissement de plus de 1,6 million de dollars du gouvernement fédéral.

Annoncé par le ministre Sean Fraser, ce projet offrira aux gens de la collectivité un endroit plus sûr pour rester en bonne santé, s'adonner à des loisirs et profiter de ressources communautaires.

Le financement permettra d'installer un système de récupération de la chaleur dans la fabrique de glace au complexe récréatif de Powell River. En utilisant la chaleur résiduelle de la fabrique de glace pour le chauffage, le système réduira la consommation d'énergie de l'installation et entraînera des économies de coûts de services publics, ce qui permettra à la collectivité de réinvestir dans les programmes de loisirs et les améliorations futures de l'installation.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution et en réduisant les coûts. Grâce aux améliorations écologiques et à d'autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« Les investissements dans la modernisation des installations communautaires existantes constituent une part importante de la création d'un avenir plus durable. La modernisation du complexe récréatif de Powell River permettra de réduire les coûts des services publics et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, tout en continuant d'offrir à la collectivité des programmes et des services essentiels. Nous sommes toujours déterminés à investir dans des projets qui favorisent un avenir plus vert et plus inclusif pour les Canadiens. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le projet de récupération de la chaleur de la fabrique de glace du complexe récréatif est essentiel à la réalisation de l'engagement pris par la Ville en 2019 en vue d'atténuer les effets des changements climatiques en limitant les émissions de gaz à effet de serre (GES). Une fois le projet terminé, la Ville réduira de 55 % ses émissions de GES. Nous sommes reconnaissants du financement accordé à ce projet clé dans un centre communautaire important de Powell River. »

Ron Woznow, maire de Powell River

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 693 179 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). L'entité municipale Powell River Community Forest et BC Hydro contribuent également au projet en versant respectivement 564 464 $ et 195 600 $.

Ces améliorations devraient permettre de réduire la consommation d'énergie de l'installation d'environ 31,4 % et les émissions de gaz à effet de serre de 74,9 tonnes par année.

Le programme BCVI a été créé à l'appui du Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

La période d'acceptation des demandes de financement au titre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs est maintenant fermée.

