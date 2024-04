Nouvelle mesure pour améliorer la sécurité des piétons à Baie-Saint-Paul





QUÉBEC, le 11 avril 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, annoncent la mise en service d'un nouveau feu rectangulaire à clignotement rapide (FRCR), sur la route 362, face à la place de l'Église, à Baie-Saint-Paul. L'ajout de cet équipement dans le secteur vise à améliorer la sécurité des usagers vulnérables et à accroître le respect de la priorité que doivent accorder aux piétons les conducteurs de véhicules motorisés et les cyclistes.

Les FRCR sont installés à des passages ciblés, un peu partout au Québec, notamment en raison d'une route plus large, de vitesses plus élevées ou de la présence plus importante de véhicules.

Citations

« La sécurité routière est l'affaire de tous. La mise en place de feux rectangulaires à clignotement rapide est une mesure concrète qui répond aux objectifs dévoilés dans notre Plan d'action en sécurité routière 2023-2028. Comme je me suis engagée à le faire, nous allons de l'avant avec des projets d'aménagement visant à sécuriser les déplacements de tous les usagers de la route, particulièrement les plus vulnérables. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« La population de Baie-Saint-Paul réclamait des actions concrètes et rapides pour améliorer la sécurité de cette intersection à risque, et nous avons répondu à cet appel. Nous avons travaillé avec diligence pour livrer cette nouvelle mesure qui s'inscrit parfaitement dans notre engagement de sécuriser les déplacements de tous les usagers de la route. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre de la Justice

Faits saillants

Les feux rectangulaires à clignotement rapide (FRCR) sont des dispositifs de signalisation qui visent à renforcer visuellement le message de priorité aux passages pour piétons. Ils améliorent la visibilité de la signalisation de ces passages en attirant davantage l'attention des conducteurs circulant sur la route. Ils permettent aux piétons d'avertir ces derniers de leur intention de traverser. Les cyclistes doivent, quant à eux, descendre de leur vélo et traverser à pied à côté de celui-ci.



Lien connexe

Feux rectangulaires à clignotement rapide (gouv.qc.ca)

11 avril 2024 à 13:00

