Végétaux du Québec : misons sur la qualité locale pour nos projets?!





SAINT-HYACINTHE, QC, le 11 avril 2024 /CNW/ - L'Association québécoise des producteurs en pépinière lance un appel à vérifier la provenance des végétaux lors des appels d'offres et de l'approvisionnement. Choisir des végétaux produits ici offre une multitude d'avantages pour l'environnement, l'économie locale et la qualité des plantes?!

Meilleure adaptation aux conditions climatiques

Les végétaux produits au Québec sont naturellement adaptés aux conditions climatiques locales, assurant une croissance optimale. L'expertise et le savoir-faire des producteurs québécois garantissent des plantes saines, vigoureuses et adaptées au climat de votre région.

Contribution à l'économie locale

En sélectionnant des producteurs locaux, les acheteurs participent à la vitalité d'un secteur économique important au Québec, soit celui de la production en pépinière. Ils favorisent également le développement d'un marché de proximité mieux adapté aux besoins spécifiques de la province.

Réduction de l'empreinte environnementale

Évidemment, un approvisionnement local limite aussi les impacts environnementaux du transport tels que l'émission de gaz à effet de serre. De plus, l'AQPP travaille de concert avec ses membres à l'adoption de standards de qualité et à l'amélioration des opérations et des techniques de production, dans une optique de développement durable.

Un appel à l'action

On constate trop souvent que des donneurs d'ouvrages ou leur sous-traitant s'approvisionnent à l'extérieur de la province. L'AQPP appelle tous les acteurs impliqués dans la sélection et l'approvisionnement de végétaux à faire preuve de discernement dans leurs choix, notamment en demandant des preuves d'adhésion à l'AQPP ou encore le certificat de provenance des végétaux.

«?Il est important de bien choisir son fournisseur de végétaux et nous croyons que notre association a un rôle crucial à jouer dans ce processus d'approvisionnement. La réussite de vos projets d'aménagements en dépend. Choisissez les membres de l'AQPP?!?»

L'Association québécoise des producteurs en pépinière (AQPP) regroupe des producteurs en pépinière provenant des quatre coins du Québec. Professionnels passionnés, ils se spécialisent dans la production de végétaux ligneux et herbacés, soit les arbres, fruitiers, conifères, arbustes, vivaces, fougères, graminées, rosiers et plantes grimpantes. Au Québec, la production en pépinière représente environ 70 M$ depuis quelques années.

11 avril 2024 à 11:45

