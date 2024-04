Un microcrédit pour propulser l'entrepreneuriat à Montréal-Nord - Fonds opportunités - Le Pôle - Microcrédit Montréal





MONTRÉAL, le 11 avril 2024 /CNW/ - Le Pôle et Microcrédit Montréal joignent leurs efforts et leurs expertises pour créer un fonds de microcrédit de 100 000 $ afin de soutenir des entrepreneurs dans les premiers pas de création de leur entreprise.

Créé à Montréal-Nord, ce fonds a pour but de financer le démarrage d'entreprises qui font face à des difficultés d'obtention de crédit. Un maximum de 5 000 $ pourra être accordé par demande et chaque entrepreneur bénéficiera d'un accompagnement et suivi personnalisés. Ce soutien financier vise à promouvoir l'égalité des chances et favoriser l'inclusion socioéconomique ainsi que permettre aux entrepreneurs de démarrer et développer un projet d'entreprise à but lucratif ou d'économie sociale.

Selon Jean-François Gosselin, directeur général du Pôle, « il s'agit d'un outil collectif de plus que nous mettons au service des entrepreneurs. Nous sommes convaincus que cela contribuera à solidifier le démarrage des entreprises et la culture entrepreneuriale de notre région. »

« Nous sommes heureux de nous associer à cette initiative de fonds commun pour les entrepreneur?e?s exclu?e?s des financements traditionnels. Ce partenariat ouvre les portes de l'écosystème entrepreneurial à de nombreuse personnes qui souhaitent explorer leur potentiel entrepreneurial. Le microcrédit est un levier d'inclusion financière qui donne la chance à toutes et à tous de bâtir leur projet, de se réaliser personnellement et d'avoir un impact positif autour d'eux. » souligne Florence Lardanchet, coordonnatrice de l'entrepreneuriat chez Microcrédit Montréal.

Pour être éligible au financement, il faut avoir suivi une formation offerte par le Pôle ou le Centre de formation en entrepreneuriat.

À propos de Le Pôle

Avec plus de 200 entrepreneurs accompagnés, trois campagnes d'achat local, du soutien commercial sur quatre artères et plus de 4.5 M$ injectés dans l'économie locale, Le Pôle développe différents projets économiques et sociaux aux bénéfices de la communauté Nord-Montréalaise et pour tout le nord-est. Depuis 2017, Le Pôle met en oeuvre et soutient des projets structurants inclusifs et collectifs en agissant sur :

La mobilisation et la concertation;

Le développement des compétences et de l'entrepreneuriat;

La revitalisation commerciale et industrielle;

La promotion et la valorisation du territoire.

À propos de Microcrédit Montréal

Pionnier du mouvement de financement solidaire depuis 1990, Microcrédit Montréal est né de la mobilisation d'une communauté déterminée à trouver un modèle d'investissement flexible pour combler le manque d'accès au capital des populations exclues des financements traditionnels. Avec?une capitalisation de plus de?3,5M $,?l'organisme?a prêté 7,3 M $, a aidé?à?créer et à maintenir 4000 emplois et a accompagné plus de 10 500 personnes. Trois quarts?(75 %) des prêts ont?été attribués aux?personnes issues de la diversité ethnoculturelle. Les prêts ont créé un effet de levier de plus de 20,5 M $ dans l'économie locale. Nos prêts allant jusqu'à 20?000 $, permettent à des entrepreneur?e?s, et à des?professionnel?le?s formé?e?s à l'étranger de contribuer à la vitalité?économique de Montréal et du Québec.

