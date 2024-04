Grande Consultation Jeunesse 2024 : Plus de 180 jeunes s'expriment sur leurs enjeux actuels en présence d'élus provinciaux





QUÉBEC, le 11 avril 2024 /CNW/ - Les 9 et 10 avril, plus de 180 jeunes de 12 à 30 ans fréquentant le milieu communautaire autonome jeunesse se sont rassemblés à Québec dans le cadre de la Grande Consultation Jeunesse 2024, un important événement annuel organisé par la Coalition Interjeunes et financé par le Secrétariat à la jeunesse du Québec. Au total, 41 organismes communautaires en provenance de 14 régions administratives ont participé à l'événement?!

Pour une 8e édition, les participantes et les participants ont réfléchi à des pistes de solutions face aux enjeux de la jeunesse québécoise et ont formulé des recommandations destinées au gouvernement du Québec. Ce sont des jeunes qui ont rarement l'occasion de s'exprimer et d'être entendus par les décideurs publics. C'est notamment pourquoi le thème de cette année était Les jeunes ne sont pas sans génie?! T'es pas game de les écouter.

À travers des ateliers de discussions et de créations, les jeunes ont partagé leurs idées pour améliorer notre société, particulièrement au niveau du système de santé et des services sociaux, du coût de la vie ainsi que de l'inclusion et de la diversité.

Plusieurs élus et représentants politiques sont venus rencontrer les jeunes et entendre leurs idées, dont M. Lionel Carmant, Mme Alejandra Zaga Mendez, Mme Elisabeth Prass, Mme Désirée McGraw, M. Joël Arseneau et M. Émile Simard. La Coalition Interjeunes et ses 7 regroupements membres sont heureux de constater un intérêt des élus provinciaux quant aux enjeux jeunesse. Particulièrement dans le contexte actuel où la demande de services chez les jeunes aux besoins de bases non comblés est grandissante au sein des organismes communautaires jeunesse, qui en font beaucoup avec très peu.

Un rapport détaillé sur les enjeux jeunesse et les recommandations émises par ces jeunes lors de l'événement sera publié prochainement et rendu disponible sur le site web d'Interjeunes .

À PROPOS DE LA COALITION INTERJEUNES

La Coalition Interjeunes a été créée dans le but de rassembler les regroupements d'organismes communautaires autonomes jeunesse qui oeuvrent auprès des jeunes dans une perspective de transformation sociale et d'amélioration de leurs conditions de vie. Elle représente plus de 430 organismes fréquentés par plus de 280?000 jeunes de partout au Québec.

Les organismes membres d'Interjeunes sont l' Association Grands Frères Grandes Soeurs du Québec (AGFGSQ), le Regroupement des Auberges du coeur du Québec (RACQ), le Regroupement des écoles de la rue accréditées du Québec (RÉRAQ), le Regroupement des maisons des jeunes du Québec (RMJQ), le Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec (ROCAJQ), le Regroupement des organismes communautaires de lutte au décrochage (ROCLD) et le Regroupement des Organismes Communautaires Québécois pour le Travail de Rue (ROCQTR).

