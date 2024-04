L'Autorité lance une consultation en vue d'un exercice normalisé d'analyse de scénarios climatiques





MONTRÉAL, le 11 avril 2024 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») annonce aujourd'hui la tenue d'une consultation auprès de certaines institutions financières québécoises ciblées en vue d'un exercice normalisé d'analyse de scénarios climatiques.

Cet exercice d'analyse est réalisé en collaboration avec le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). Les objectifs visés consistent à :

accroître la compréhension des institutions financières québécoises quant à leur exposition potentielle aux risques climatiques;

renforcer la capacité des institutions visées à mener des analyses de scénarios climatiques et des évaluations des risques;

mesurer l'exposition financière potentielle des institutions aux risques liés au climat.

L'Autorité, conjointement avec le BSIF, propose une ébauche de méthodologie et un cahier de travail accompagnés d'un ensemble d'instructions, lesquels s'appuient sur les commentaires acheminés au BSIF lors d'une première consultation réalisée sur le même sujet à l'automne 2023. Un résumé des commentaires issus de cette première consultation se trouve dans le rapport intitulé Ce que nous avons appris : Consultations sur la méthode envisagée pour l'exercice normalisé d'analyse de scénarios climatiques (english version).

Les institutions financières assujetties à l'encadrement de l'Autorité qui participent à cet exercice ont été sélectionnées en fonction de critères précis, établis notamment à partir de leur taille, de leur degré d'exposition aux risques climatiques et de leur niveau d'impact sur le système financier québécois. Elles ont jusqu'au 7 juin 2024 pour soumettre leurs commentaires à l'adresse suivante : [email protected].

Par ailleurs, le BSIF et l'AMF tiendront une séance d'information le 2 mai à 13 heures (HE). Les parties intéressées ont jusqu'au 1er mai à 12 h (HE) pour s'y inscrire.

« Les institutions financières sont exposées aux conséquences des changements climatiques. L'exercice conjoint que nous lançons aujourd'hui avec nos collègues du BSIF permettra aux institutions d'être encore mieux préparées à gérer ces risques. Il nous permettra aussi de poser les gestes nécessaires pour favoriser la stabilité des marchés financiers et la protection des consommateurs québécois », a déclaré Yves Ouellet, président-directeur général de l'Autorité.

« L'exercice normalisé d'analyse de scénarios climatiques permettra d'encourager les institutions à adopter de saines pratiques de gestion des risques climatiques. Nous sommes fiers de collaborer avec nos collègues de l'Autorité des marchés financiers. Étendre la réalisation de cet exercice à d'autres instances de surveillance canadiennes facilitera l'instauration d'un système financier plus solide pour toute la population canadienne », a renchéri Peter Routledge, surintendant des institutions financières du BSIF.

Information complémentaire

L'Autorité et le BSIF accueilleront les commentaires des institutions financières de leur juridiction respective.

Les institutions financières québécoises participantes peuvent commencer à travailler sur les sections liées à la méthodologie et aux instructions considérées comme définitives, soit : la classification des industries et des secteurs régionaux pour les risques de transition; le géocodage et le périmètre régional des risques physiques.



