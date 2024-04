Sécurité ferroviaire - La vigilance aux abords des voies ferrées : toujours de mise





QUÉBEC, le 11 avril 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable souhaite rappeler à la population l'importance de demeurer prudent près des voies ferrées afin de prévenir les collisions aux passages à niveau et les incidents liés aux intrusions dans les emprises ferroviaires. Les voies ferrées ne sont pas des pistes cyclables ni des sentiers de randonnée ou de VTT. Dans l'ensemble du réseau ferroviaire québécois, l'insouciance ou la témérité peuvent avoir de lourdes conséquences. En tout temps, aux abords des voies ferrées, la vigilance est de mise.

La réhabilitation du chemin de fer dans la région de la Chaudière-Appalaches

Le chemin de fer Québec Central est présentement exploité sur le tronçon reliant Lévis et Sainte-Marie. Le gouvernement du Québec s'est engagé à réhabiliter les 109 km du chemin de fer entre Lévis et Thetford Mines. Des travaux sont à venir entre Sainte-Marie et Thetford Mines, d'où l'importance de redoubler de prudence à proximité de la voie ferrée.

Principaux conseils de sécurité à observer aux abords d'une voie ferrée

Respectez l'interdiction de traverser une voie ferrée ou d'y circuler ailleurs qu'aux endroits prévus. Une telle intrusion, en plus d'être dangereuse, est illégale;

Empruntez les passages à niveau ou les passages signalisés prévus à cet effet;

Regardez des deux côtés et écoutez bien pour savoir si un train approche avant de traverser à un de ces endroits;

Respectez la signalisation ferroviaire : traversez quand les signaux d'avertissement sont éteints et quand vous êtes certain qu'aucun train n'approche;

En tout temps, redoublez de vigilance et restez à distance des voies ferrées.

Principales interdictions à respecter aux abords d'une voie ferrée

Circuler, jogger ou rouler le long des voies ferrées;

Prendre des photos ou pratiquer un loisir sur les rails, les tunnels ou les ponts ferroviaires;

Traverser les voies ailleurs qu'aux passages à niveau désignés et autorisés;

Gêner ou interrompre, par quelque moyen que ce soit, l'usage d'un train ou d'un véhicule d'entretien.

Faits saillants

Le Ministère est propriétaire de deux chemins de fer, soit le chemin de fer Québec Central et le chemin de fer de la Gaspésie.

Il assure leur entretien, leur conservation, leur réhabilitation ainsi que leur développement. Il partage avec le gouvernement fédéral des responsabilités législatives et réglementaires en matière de sécurité sur les 6 300 km qui composent le réseau ferroviaire du Québec.

11 avril 2024 à 10:00

