CSafe dévoile des innovations de pointe pour répondre aux besoins des clients de la chaîne du froid

MONROE, Ohio, 11 avril 2024 /CNW/ - CSafe , un important fournisseur de solutions d'expédition actives et passives à température contrôlée pour l'industrie biopharmaceutique, annonce le lancement de trois nouvelles technologies lors de l'événement international LogiPharma 2024 , qui aura lieu du 16 au 18 avril à Lyon, en France. Les produits s'appuient sur la gamme complète de solutions de CSafe, fondée sur des données, et intègrent le suivi des données en temps réel pour assurer une visibilité et une confiance maximales tout au long du parcours d'expédition.

« L'année 2024 marque une année d'innovation audacieuse pour CSafe - nous redéfinissons le paysage de la logistique de la chaîne du froid, a déclaré Patrick Schafer, chef de la direction de CSafe. Nous sommes constamment à l'écoute de nos clients, ce qui nous permet de répondre à leurs besoins actuels et de prévoir et de relever leurs défis futurs. »

Les nouvelles technologies de CSafe répondent aux défis les plus pressants auxquels sont confrontés aujourd'hui les sociétés pharmaceutiques et d'autres acteurs clés de l'industrie de la chaîne du froid.

Les vases Dewar polyvalents de CSafe, les premiers de la série CGT Cryo, sont conçus pour servir le marché des cellules et de la thérapie génique en pleine croissance. Ces vases Dewar cryogéniques réutilisables maintiennent la plage de température la plus froide de tous les vases Dewar disponibles sur le marché, à -150 °C ou plus froid. Cette technologie de pointe utilise des unités de vapeur sèche à l'azote liquide et comprend un dispositif intégré de suivi des données en temps réel TracSafe RLT.

La tour de contrôle CSafe Connect, le nouveau service de surveillance des expéditions haut de gamme de l'entreprise, offre aux clients une visibilité optimale sur les données d'expédition en temps réel, comme l'emplacement du GPS, la température du fret et plus encore. L'équipe de service attitrée de l'entreprise surveille les envois 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par année pour identifier les écarts de température potentiels ou les problèmes de température et les transmettre aux intervenants concernés. Le service comprend également la création d'envois et les conditions préalables, ainsi que la production de rapports à la livraison.

Silverpod MAX RE est la toute dernière solution d'expédition réutilisable de CSafe, conçue pour aider les clients à atteindre leurs objectifs de développement durable. Évolution de la technologie phare Silverpod de CSafe, la solution Silverpod MAX RE est un expéditeur de palettes très durables entièrement faites de composants réutilisables. Cette solution utilise des liquides de refroidissement MCP recyclables hautement performants pour permettre un entreposage sécuritaire avant et pendant l'expédition et fournit plus de 120 heures de protection thermique qualifiée. Un dispositif de suivi en temps réel intégré offre aux clients la visibilité ultime de leurs envois.

CSafe a la réputation d'être un fournisseur fiable de solutions numériques et à température contrôlée qui aident les organisations des sciences de la vie à protéger et à transporter des produits essentiels qui améliorent la vie partout dans le monde. L'ajout de ses derniers produits renforce son portefeuille complet d'offres et souligne son engagement à répondre aux demandes des clients par des solutions créatives.

« Nous ouvrons la voie à des solutions qui établissent des normes élevées dans l'industrie et, surtout, qui rehaussent l'expérience client, a déclaré Tom Weir, chef de l'exploitation et directeur de la technologie, CSafe. « Ces nouveaux produits montrent que nous innovons pour la suite des choses. »

L'entreprise détient de nombreux brevets, et sa dernière série d'innovations continue de repousser les limites qui la distinguent des concurrents. Récemment, les conceptions brevetées des conteneurs de fret aérien de CSafe ont été confirmées par la United States Patent and Trademark Office (USPTO), réaffirmant la nature inédite et innovante des inventions de CSafe.

