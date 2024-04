Les appareils de la famille Cessna Caravan de Textron Aviation dépassent les 25 millions d'heures de vol





Textron Aviation Aviation a annoncé aujourd'hui que sa famille légendaire d'avions à turbopropulseur Cessna Caravan avait dépassé les 25 millions d'heures de vol, confortant le Caravan comme le monomoteur utilitaire à turbopropulseur le plus produit de tous les temps.

Le Cessna Caravan et le Cessna Grand Caravan EX sont conçus et fabriqués par Textron Aviation Inc., une société de Textron Inc. (NYSE : TXT).

« La polyvalence et la fiabilité du Cessna Caravan ont consolidé sa position d'appareil leader dans la catégorie des avions utilitaires à turbopropulseur, et le programme a maintenant franchi le cap remarquable des 25 millions d'heures de vol », a déclaré Lannie O'Bannion, vice-président principal des ventes mondiales et des opérations aériennes. « Cet accomplissement témoigne de la confiance inébranlable que nos clients accordent au Caravan pour remplir leurs missions, proposer des solutions et améliorer des vies dans le monde entier. »

Conçu comme un avion utilitaire robuste à faible coût d'exploitation, le Cessna Caravan a été imaginé pour être utilisé dans des zones reculées à terrains montagneux, où les conditions d'atterrissage sont difficiles ou qui sont soumises à des changements météorologiques extrêmes. La polyvalence de l'avion a été reconnue dans le monde entier, et le Caravan continue d'être largement utilisé sur les marchés mondiaux par une grande variété de clients, y compris des agences gouvernementales, des forces de l'ordre, des armées, des ambulanciers aériens, des transporteurs de fret, des entreprises et des organisations humanitaires.

Textron Aviation s'est engagée à poursuivre les investissements et le développement de la famille d'appareils à turbopropulseur Cessna Caravan. L'entreprise reste déterminée à améliorer les capacités du Caravan, et à veiller à ce qu'il continue à répondre aux besoins évolutifs des pilotes, des passagers et des passionnés d'aviation du monde entier. Le cockpit de l'avion est équipé du poste de pilotage intégré de nouvelle génération G1000 NXi de Garmin, afin d'offrir aux clients un accès à ce qui se fait de plus récent en matière de technologies et de connectivité.

À propos de la famille Cessna Caravan

Le Cessna Caravan est certifié dans 100 pays, a accumulé plus de 25 millions d'heures de vol et plus de 3?000 appareils ont été livrés depuis son lancement. Les avions Caravan sont adaptés à de multiples missions ? allant de la formation au vol aux loisirs, en passant par le transport aérien domestique, le transport de VIP, le transport de fret et les missions humanitaires. Le Cessna Grand Caravan EX a été conçu pour les missions difficiles, les charges utiles élevées et les pistes courtes et accidentées. Les clients peuvent choisir entre quatre modèles d'avions Cessna Caravan pour répondre au mieux à leur mission : le Caravan 208, le Grand Caravan EX 208B, le Caravan Amphibian et le Grand Caravan EX Amphibian. La famille d'avions est propulsée par des moteurs de la famille PT6A.

À propos de Textron Aviation

Nous sommes la source d'inspiration de l'expérience en vol. Depuis plus de 95 ans, Textron Aviation permet à ses talentueuses équipes, via les marques Beechcraft, Cessna et Hawker, de concevoir et de fournir la meilleure expérience aéronautique pour ses clients. Avec une gamme exhaustive de solutions (avions d'affaires, turbopropulseurs, pistons haute performance) et de produits destinés aux missions spéciales, aux formateurs militaires et au secteur de la défense, Textron Aviation possède le portefeuille aéronautique le plus polyvalent et le plus complet au monde, et plus de la moitié de tous les avions d'aviation générale dans le monde ont été produits par sa main-d'oeuvre. Des clients dans plus de 170 pays comptent sur notre performance, notre fiabilité et notre polyvalence légendaires, ainsi que sur notre réseau éprouvé de service client à l'échelle mondiale, pour une expérience de vol abordable et flexible.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

À propos de Textron Inc.

Textron Inc. est une société multisectorielle qui exploite un réseau mondial d'activités aéronautiques, militaires, industrielles et de financement pour fournir aux clients des solutions et des services innovants. Textron est reconnue dans le monde entier pour ses marques emblématiques telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems et TRU Simulation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.textron.com

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse sont susceptibles de contenir des prévisions sur les revenus ou de décrire des stratégies, des objectifs, des perspectives ou d'autres questions non historiques ; ces énoncés prospectifs ne s'appliquent qu'à la date à laquelle ils sont formulés, et nous n'assumons aucune obligation de les mettre à jour. Ces énoncés sont sujets à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient entraîner une différence sensible entre les résultats réels et ceux exprimés ou induits par ces énoncés prospectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

