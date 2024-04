Des représentants de Vétérans arc-en-ciel du Canada et du Fonds Purge LGBT, accompagnés par la ministre Petitpas Taylor, ont rendu hommage aux soldats canadiens de la Première Guerre mondiale





VIMY, France, le 10 avril 2024 /CNW/ - Au cours de l'histoire, les membres de la communauté 2ELGBTQI+ ont apporté d'importantes contributions militaires, ouvrant la voie à d'autres qui continuent à le faire aujourd'hui. Malheureusement, à cause de la discrimination, la plupart des histoires de ces hommes, femmes et personnes de genres divers ont été enfouies et exclues de notre mémoire collective. Heureusement, des recherches récentes ont mis en lumière certaines de ces histoires inspirantes et déchirantes.

Plus tôt cette année, grâce aux recherches menées à Anciens Combattants Canada et au soutien du Fonds Purge LGBT, Sarah Worthman, une chercheuse de Terre-Neuve-et-Labrador, a publié un rapport qui relate les histoires de 35 jeunes courageux qui ont servi pendant la Première Guerre mondiale, ainsi que les persécutions auxquelles ils ont été confrontés.

À la lumière de ce travail, Anciens Combattants Canada a reconnu l'importance de faire connaître ces histoires et de sensibiliser la population en soutenant la visite d'une délégation 2ELGBTQI+ à des sites de la Première Guerre mondiale en France et en Belgique. Du 6 au 9 avril, des délégués de Vétérans arc-en-ciel du Canada et du Fonds Purge LGBT ont suivi les traces de courageux soldats canadiens, dont Ross Hamilton et Frederick Hardy, qui ont tous deux été victimes d'une grave discrimination fondée sur leur sexualité. Les membres de la délégation ont conclu leur voyage lors d'une cérémonie commémorant le 107e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy, au Mémorial national du Canada à Vimy, où le nom de Frederick Hardy est gravé dans la pierre.

En plus du Mémorial national du Canada à Vimy, ils ont visité le Mémorial de la cote 70 qui commémore la bataille au cours de laquelle Frederick Hardy est mort, ainsi que le Mémorial terre-neuvien à Beaumont-Hamel en France. Ils ont également visité des sites clés en Belgique, notamment le Mémorial canadien de Passchendaele, le Mémorial canadien de Saint-Julien, le Mémorial John McCrae et le Mémorial de la Porte de Menin. Tout au long de la visite, la délégation a partagé les histoires de soldats 2ELGBTQI+ qui ont servi pendant la Première Guerre mondiale.

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, et M. Paul Ledwell, sous-ministre d'Anciens Combattants Canada, se sont également joints à la délégation en Belgique le 6 avril pour participer à ces événements commémoratifs.

En plus de cet important programme d'activités commémoratives, la ministre Petitpas Taylor a visité des sites commémoratifs et a participé à des rencontres avec ses homologues au Royaume-Uni et en Belgique.

Citations

« Il y a plus d'un siècle, plus de 650 000 hommes et femmes de notre pays ont servi en uniforme pendant la Première Guerre mondiale. Au Mémorial national du Canada à Vimy, les noms gravés des 11 285 Canadiens qui sont morts et n'ont aucune tombe connue rappellent leur sacrifice. L'héritage de ces militaires comprend des membres de la communauté 2ELGBTQI+, dont les contributions ont été cachées pendant trop longtemps. En mettant ces histoires en lumière, nous veillons à ce que leurs contributions à notre histoire ne soient jamais oubliées. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« Le sacrifice et la bravoure des Canadiens pendant la Première Guerre mondiale sont commémorés comme faisant partie intégrante de l'histoire du Canada. Parmi ceux qui ont fait des sacrifices importants se trouvaient de nombreux Canadiens 2ELGBTQI+, dont les histoires sont peut-être moins connues, mais dont les contributions ont été tout aussi importantes. À Vétérans arc-en-ciel du Canada, nous sommes honorés de nous tenir aux côtés d'autres vétérans et alliés pour rendre hommage à leur mémoire et à leurs contributions. »

Todd Ross, Vétérans arc-en-ciel du Canada

Faits en bref

Le Mémorial national du Canada à Vimy rend hommage à tous les Canadiens qui ont servi pendant la Première Guerre mondiale. Le Mémorial porte les noms de ceux qui sont morts en France sans sépulture connue. Il a été construit sur le site de la victoire du Canada lors de la bataille de la crête de Vimy .

à rend hommage à tous les Canadiens qui ont servi pendant la Première Guerre mondiale. Le Mémorial porte les noms de ceux qui sont morts en sans sépulture connue. Il a été construit sur le site de la victoire du lors de la bataille de la crête de . Vétérans arc-en-ciel du Canada est une organisation à but non lucratif qui offre du soutien et un espace sûr aux vétérans touchés par la purge LGBT et à ceux qui s'identifient comme 2ELGBTQI+. L'organisation s'efforce de faire de la sensibilisation auprès de la population, en plus de veiller à ce que ses membres obtiennent les droits, les avantages et la reconnaissance qu'ils méritent.

Liens connexes

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

10 avril 2024 à 14:36

Communiqué envoyé leet diffusé par :