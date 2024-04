AVIS AUX MÉDIAS - Manifestation contre les coupures à l'Office national du film du Canada





MONTRÉAL, le 10 avril 2024 /CNW/ - Le 11 avril 2024, les membres du Syndicat général du cinéma et de la télévision (SGCT -- SCFP 4835) manifesteront leur mécontentement face aux vagues successives de suppressions d'emplois à l'Office national du film du Canada (ONF).

La semaine dernière, ce sont 53 travailleuses et travailleurs de l'ONF qui ont appris qu'ils perdront leur emploi. C'est donc au moins 80 postes syndiqués qui ont été abolis depuis le début de l'année, sans compter les nombreuses coupures silencieuses.

QUI : Les membres du Syndicat général du cinéma et de la télévision (SGCT -- SCFP 4835) et les membres solidaires du SCFP



QUOI : Manifestation pour dénoncer les coupures à l'ONF



QUAND : Jeudi 11 avril 2024, de midi à 13 h



OÙ : 1501, rue de Bleury, Montréal

Le SCFP est le plus grand syndicat au Canada, comptant 740?000 membres qui travaillent dans les secteurs de la santé, l'éducation, les universités, les municipalités, les bibliothèques, les services sociaux, les services publics, les transports terrestre et aérien, les services d'urgence et les communications.

