PUMA lance une grande campagne de marque pour renforcer son positionnement en matière de performance sportive

La société mondiale de sport PUMA a lancé sa première campagne de marque mondiale depuis 10 ans : « FOREVER. FASTER. - See The Game Like We Do », dont l'objectif est de renforcer le positionnement de PUMA en tant que marque de sport la plus rapide au monde. Cette campagne fait vivre le lien unique de la marque avec la vitesse et invite tout le monde, aussi bien les athlètes professionnels que les sportifs de tous les jours, à voir le jeu comme le fait PUMA.

PUMA a été fondée en 1948 par Rudolf Dassler, qui a eu l'idée de créer des chaussures rendant les athlètes agiles, souples et rapides, à l'image d'un puma. Au cours des 75 dernières années, PUMA a travaillé avec les athlètes, clubs et fédérations les plus rapides du monde pour créer des innovations de pointe qui permettent d'atteindre l'excellence sportive et de remporter des victoires qui resteront à jamais gravées dans la mémoire des fans du monde entier.

Cette année, par le biais de la campagne mondiale de la marque, PUMA démontre que la vitesse a toujours été profondément ancrée dans l'ADN de la marque. La vitesse a toujours été le point de vue de PUMA. Le désir d'être plus rapide et de dépasser les autres est dans la nature de chacun. Aller plus vite procure une joie et une montée d'adrénaline sans pareille. La passion de la vitesse est tout simplement universelle. « See The Game Like We Do: FOREVER. FASTER » signifie voir le sport et la culture sportive différemment, en fin de compte, gagner comme seuls les plus rapides peuvent le faire. Comme seul PUMA peut le faire. PUMA a toujours été capable d'être le premier à voir la prochaine stratégie, d'agir rapidement selon son instinct et de donner le ton aux autres. C'est ce qui nous permet de voir le jeu différemment, de défier les conventions et de créer des moments qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires.

« Tout le monde rêve d'avoir un superpouvoir et la vitesse est celui de PUMA », déclare Arne Freundt, directeur général de PUMA. « La vitesse est le superpouvoir que les grands utilisent pour changer la donne. À l'instar de nos icônes Mondo Duplantis, Karsten Warholm, Neymar Jr ou Breanna Stewart, nous savons que la vitesse permet à chacun de réaliser des performances athlétiques et de remporter des victoires. Grâce à sa capacité à donner vie à la vitesse, PUMA invite tout un chacun à dépasser ses propres limites, à atteindre son meilleur niveau personnel et à devenir une meilleure version de lui-même, en lui permettant de voir le jeu comme nous le faisons : FOREVER. FASTER. »

« Notre nouvelle campagne de marque mondiale est le plus gros investissement marketing jamais réalisé par PUMA », déclare Richard Teyssier, vice-président de la marque et du marketing. « C'est la première fois que PUMA a un message unique : FOREVER. FASTER. - tout au long de l'année et dans toutes les catégories de performance telles que le football, la course à pied, le basket-ball et le handball. Ce message holistique de la marque est émotionnel et distinctif afin de s'assurer qu'il connecte et résonne avec nos consommateurs cibles. »

« FOREVER. FASTER. - See The Game Like We Do » sera lancé le 10 avril et communiqué à travers l'ensemble des médias, tels que les médias sociaux, la télévision, les relations publiques, les médias hors domicile et les points de vente dans le monde entier. Cette campagne inclura un film de marque et des supports créatifs avec des athlètes de haut niveau tels qu'Antoine Griezmann, Breanna Stewart, Christian Pulisic, Felix Streng, Jack Grealish, Javier "Chicharito" Hernández, Karsten Warholm, Kai Havertz, Lamelo Ball, Luis Suarez, Memphis Depay, Mondo Duplantis, Neymar Jr, Sergio Aguero, Shericka Jackson, Yaroslava Mahuchikh et bien d'autres encore. Plus tard dans l'année, PUMA présentera des vidéos de marque et des éléments créatifs dédiés à la Copa America de la CONMEBOL, à l'Euro 2024 de l'UEFA et aux Jeux olympiques d'été de 2024.

Film de marque, version longue : https://youtu.be/LRJP140fv3E

Film de marque, version courte : https://youtu.be/OmQGUQNQkwk

PUMA

PUMA est l'une des plus grandes marques de sport au monde. Elle conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis 75 ans, PUMA fait avancer sans relâche le sport et la culture en créant des produits rapides pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits de performance et de style de vie inspirés du sport dans des catégories telles que le football, la course à pied et l'entraînement, le basket-ball, le golf et les sports mécaniques. PUMA collabore avec des designers et des marques de renom afin d'intégrer les influences du sport dans la culture de la rue et la mode. Le groupe PUMA possède les marques PUMA, Cobra Golf et stichd. L'entreprise distribue ses produits dans plus de 120 pays, emploie environ 20 000 personnes dans le monde et son siège social se trouve à Herzogenaurach, en Allemagne.

