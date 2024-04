Déclaration de la ministre Khera à l'occasion de l'Aïd el-Fitr





Le gouvernement du Canada émet une déclaration pour marquer l'Aïd el-Fitr

OTTAWA, ON, le 10 avril 2024 /CNW/ - Alors que le mois sacré du ramadan s'est terminé pour les communautés musulmanes d'ici et d'ailleurs, je désire exprimer mes meilleurs voeux à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, fête de trois jours soulignant la fin de cette période de jeûne, de réflexion et de sacrifice.

En cette période particulièrement difficile, les communautés musulmanes au Canada ont passé un mois à mettre en pratique les valeurs qui sont au coeur de l'islam - la générosité et la compassion - en faisant des dons à des organismes de bienfaisance et en distribuant des repas aux plus vulnérables.

À l'occasion de l'Aïd, les membres des communautés musulmanes se rassemblent pour faire une prière matinale toute particulière; célèbrent avec leur communauté et leurs proches; partagent des repas traditionnels; et échangent des cadeaux et des friandises. Par sa célébration de l'unité, l'Aïd el-Fitr est aussi l'occasion pour nous tous de réaffirmer notre solidarité avec les communautés musulmanes partout au Canada et notre engagement total à éradiquer l'islamophobie, la discrimination et la haine sous toutes ses formes. Chaque personne au Canada devrait se sentir en sécurité dans sa communauté, son lieu de culte ou son foyer. Continuons d'incarner collectivement la force de l'unité dans la diversité et l'inclusion.

Que cette fête soit remplie de paix, de bénédictions et de courage pour toutes les personnes qui soulignent l'Aïd el-Fitr. Aïd Mubarak!

