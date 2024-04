Annonce du gagnant du Défi de l'alimentation dans l'espace lointain : des idées florissantes sur Terre pour nourrir les astronautes dans l'espace





LONGUEUIL, QC, le 10 avril 2024 /CNW/ - À l'issue d'un concours d'une durée de trois ans, l'Agence spatiale canadienne a annoncé le gagnant canadien du Défi de l'alimentation dans l'espace lointain : l'entreprise vancouvéroise Ecoation Innovative Solutions Inc. (en anglais seulement). Ecoation recevra 380 000 $ pour son système modulaire de production alimentaire d'intérieur CANGrow, conçu pour fonctionner tant dans l'espace qu'en région éloignée, comme dans le Nord.

Le système CANGrow propose un mode de culture innovateur pour produire une variété d'aliments frais, comme des fraises, des tomates cerises et un substitut de viande mycélien. Cette technologie maximise la production de fruits et légumes frais ainsi que de sources de protéines de grande qualité avec un minimum de ressources. Elle permettrait de produire annuellement plus de 700 kg d'aliments riches en nutriments.

Le Défi de l'alimentation dans l'espace lointain, lancé en 2021 en collaboration avec la NASA et l'initiative Impact Canada du Bureau du Conseil privé, visait à développer de nouvelles façons de produire des aliments pour les astronautes en mission sur la Lune et sur Mars. Les membres du jury ont souligné l'excellence des projets présentés. Les solutions proposées pourraient faire une véritable différence dans l'espace, pour nourrir les astronautes en mission de longue durée, et aussi sur Terre, pour aider à la production alimentaire dans les collectivités éloignées.

« Les êtres humains se préparent à s'aventurer loin dans le Système solaire et les astronautes auront bien des défis à relever, comme avoir accès à des aliments nutritifs tout au long de leur périple. Avec le Défi de l'alimentation dans l'espace lointain, des innovateurs canadiens ont eu l'occasion de proposer des solutions innovatrices pour produire des aliments dans l'espace, solutions qui pourraient aussi servir aux populations se trouvant en région éloignée ou en milieu hostile. Les progrès scientifiques et technologiques dans le domaine spatial peuvent déboucher sur des solutions prometteuses pour améliorer la sécurité alimentaire dans le monde. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Le Défi de l'alimentation dans l'espace lointain est le tout premier défi avec attribution de prix que l'Agence spatiale canadienne a organisé en collaboration avec la NASA.

Les finalistes du Défi de l'alimentation dans l'espace lointain sont les suivants; Université McGill (Québec) : McGill Advanced bio-Regenerative Toolkit for Long Excursion Trips (MARTLET). Des criquets comme source de protéines pour les astronautes en mission spatiale et les populations des régions éloignées. Université de Guelph ( Ontario ) : Options de croissance pour les environnements spatiaux (GOOSE). Caisson de croissance végétale à environnement contrôlé pour produire une variété de fruits, de légumes et de champignons frais. Université Concordia (Québec) : Microferme AstroYeast. Souche de levure particulièrement adaptée à l'environnement spatial pour produire des nutriments et des molécules aromatiques dans un système de bioréacteur automatisé et optimisé.

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et le Conseil national de recherches du Canada ont fourni un soutien inestimable dans le processus d'évaluation des soumissions au Défi de l'alimentation dans l'espace lointain. AAC et l'ACIA ont appuyé les tests portant sur les produits alimentaires.

