La marque sans fil Fizz accélère son expansion canadienne avec des offres de forfaits mobiles inédites

MONTRÉAL, le 10 avril 2024 /CNW/ - Quatre mois après son arrivée en formule « bêta » dans plusieurs communautés de l'Ontario, du Manitoba, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, l'opérateur mobile 100 % numérique, Fizz, annonce que cette phase de lancement préliminaire s'est avérée concluante et qu'il est maintenant prêt à étendre son offre à davantage de Canadiennes et de Canadiens au cours des prochains mois.

« Nos équipes sont reconnaissantes envers les milliers de bêta-testeurs qui ont été les premiers à faire l'expérience de Fizz à l'extérieur du Québec. Ceux-ci ont influencé le développement de notre offre, de notre technologie et de nos services en vue de nous permettre d'offrir Fizz sous son meilleur jour à davantage de personnes à travers le Canada. Je tiens à les remercier sincèrement d'avoir été si nombreux à prendre part à cette initiative hors du commun dans le secteur des télécommunications », a mentionné Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Offre de lancement : des forfaits pour aussi peu que 14 $ par mois !

Les Canadiennes et les Canadiens sont invités à visiter le fizz.ca dès aujourd'hui pour prendre connaissance des offres avantageuses disponibles dans leur région. Dans le cadre du lancement, ils pourront y retrouver des forfaits à partir de seulement 14 $ par mois ! De plus, les membres de Fizz peuvent conserver leurs forfaits et leurs tarifs aussi longtemps qu'ils le souhaitent - sans négociations ni dates de fin. Par ailleurs, bien que la phase « bêta » du lancement de Fizz soit terminée, les bêta-testeurs continueront à profiter de tarifs fortement réduits pendant six mois à partir du début de leur abonnement en guise de remerciement pour leur apport essentiel.

Fizz est présentement en mesure de proposer ses services à plus de 21 millions de Canadiennes et de Canadiens au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Alberta et en Colombie-Britannique. La portée du service s'accroitra dans les mois qui viennent, alors que Fizz deviendra disponible dans de nouvelles villes et régions à l'intérieur de ces provinces.

Fizz chez Circle K

Pour rendre ses services encore plus accessibles, Fizz distribue dès maintenant ses cartes SIM dans certaines succursales Circle K situées sur son territoire de desserte sans fil dans l'Ouest canadien. Les personnes qui souhaitent s'abonner à Fizz peuvent donc se procurer la carte SIM en ligne ou dans l'une des 139 succursales Circle K participantes en Colombie-Britannique et en Alberta dont l'emplacement peut être consulté ici. Restez à l'affût, puisque d'autres succursales s'ajouteront progressivement à cette liste à travers le Canada au fil des semaines.

Choisir Fizz comme fournisseur de services sans fil, c'est profiter de récompenses fréquentes et d'agréables surprises, en plus d'un grand nombre de fonctionnalités uniques, comme des forfaits entièrement personnalisables, le transfert automatique de données et la possibilité de faire partie d'une communauté où les membres s'offrent en cadeau des données mobiles. Les forfaits et les prix offerts sur le site Fizz.ca sont à la portée de tous les membres, nouveaux ou existants. Sans chichi. À juste prix.

À propos de Fizz

Fizz est dans une classe à part en tant que fournisseur de services sans fil grâce à une expérience entièrement en ligne. Dites bonjour à la simplicité et à de justes prix. Dites adieu aux mauvaises surprises et aux frais cachés. Fizz connaît un véritable essor depuis son lancement au Québec en 2018 aux côtés de Vidéotron, le fournisseur de services sans fil traditionnel de Québecor, sa société mère, et fait actuellement son chemin en Ontario, au Manitoba, en Alberta et en Colombie-Britannique. Pour en savoir plus, visitez le site fizz.ca.

Des essais de Fizz sont offerts aux journalistes sous certaines conditions. Veuillez nous écrire pour obtenir plus de détails à cet égard.

