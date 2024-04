L'équipe Concerto lance la recharge OPUS sur l'appli mobile Chrono





Les usagers peuvent maintenant acheter et ajouter des titres de transport sur leur carte OPUS avec un téléphone intelligent.

MONTRÉAL, le 10 avril 2024 /CNW/ - L'équipe Concerto, formée de l'ARTM et de ses partenaires exploitants (exo, RTL, STL et STM), en collaboration avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable et avec la participation financière de la Ville de Montréal, annonce l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité de l' application mobile Chrono permettant aux usagers d'acheter et d'ajouter facilement des titres de transport sur leur carte OPUS à l'aide d'un téléphone intelligent. Une toute nouvelle option d'achat qui simplifie l'accès au transport collectif. La fonctionnalité offre plus de flexibilité aux détenteurs d'une carte OPUS, en leur évitant notamment les files d'attente aux points de vente et en leur permettant d'acheter des titres de façon plus spontanée, lors de leurs déplacements.

En bref

Nouvelle fonctionnalité d'achat et de recharge de titres sur carte OPUS disponible dans l'application Chrono (gratuite) : télécharger l'application ici .

. Les usagers pourront acheter des titres de transport collectif, n'importe où, n'importe quand, sans se présenter dans un point de vente, et les ajouter à leur carte OPUS en l'appuyant simplement à l'arrière de leur téléphone intelligent.

Modes de paiement acceptés pour la recharge : cartes de débit et de crédit Visa et MasterCard, cartes Interac à travers les portefeuilles numériques Google Pay et Apple Pay.

L'application Chrono permet aussi de lire l'information contenue sur les cartes OPUS et à puce occasionnelle (ex. : nombre de titres restants), de consulter les horaires et de planifier ses déplacements en transport collectif (bus, métro, REM et train) sur l'ensemble du territoire de la région métropolitaine de Montréal.

Une solution développée en collaboration avec les citoyens

Avec l'appui de Montréal en commun, à travers le financement octroyé par le gouvernement du Canada dans le cadre du Défi des Villes intelligentes, près de 15 000 citoyens de la région ont pu tester la solution dans les dernières semaines. L'objectif était de valider la viabilité technique de la fonctionnalité sur une diversité d'appareils et d'appliquer les correctifs nécessaires en vue d'offrir la meilleure expérience possible aux futurs utilisateurs. Sur invitation, les personnes participantes ont pu télécharger la fonctionnalité, acheter et charger des titres de transport sur une carte OPUS, avant de valider les passages dans l'un des équipements du réseau métropolitain. À la suite de leur parcours, ces participants ont pu témoigner de leur expérience d'utilisation et émettre leurs commentaires sur la fonctionnalité.

L'équipe Concerto engagée à moderniser le transport collectif

Rassemblant des experts de l'ARTM et de la STM, avec la contribution des partenaires exo, le RTL, la STL et la Ville de Montréal, l'équipe Concerto est engagée à moderniser l'écosystème billettique du transport collectif pour améliorer l'expérience des usagers et accroître l'attrait du transport collectif. Alors que les citoyens souhaitent avoir des solutions pour faciliter leur quotidien, les limites du système OPUS actuel (carte centrique), dont les enjeux de cohabitation entre certaines catégories de titres sur une même carte, restreignent le potentiel d'évolution des services. Parmi les améliorations à venir dans les prochaines années, notons l'élargissement du paiement par cartes bancaires, directement à la borne de validation, et le renouvellement du système billettique pour passer au compte de mobilité. Ce dernier permettra notamment aux usagers de gérer facilement leurs titres en ligne ou avec un téléphone intelligent, plutôt qu'à partir d'un support physique.

Citations des représentants de l'équipe Concerto

« Peu importe où on est ou où on veut aller, c'est maintenant possible de recharger sa carte OPUS avec l'application Chrono. J'invite toute la population à utiliser cette nouvelle fonction qui rend les déplacements en transport collectif encore plus simples, plus efficaces et plus rapides! Cette collaboration avec l'Autorité régionale de transport métropolitain permettra de mieux répondre aux besoins en mobilité des citoyens, de faciliter l'achat de titre de transport et de faciliter le choix d'utilisation du transport collectif, qui est essentiel pour l'avenir. »

- Valérie Plante, mairesse, Ville de Montréal

« La fonctionnalité de recharge de la carte OPUS avec téléphone intelligent contribuera grandement à simplifier le quotidien de nos usagers. Je tiens à remercier l'ensemble des partenaires qui ont contribué au développement de cette solution. L'équipe Concerto continuera de livrer plusieurs nouveautés afin de rendre les services plus fluides, en plus de faciliter l'accès et les déplacements en transport collectif. Notre objectif est d'offrir des solutions qui améliorent concrètement l'expérience des usagers du transport collectif. »

- Benoît Gendron, directeur général, ARTM

« Exo se réjouit que l'accès à ses services soit maintenant facilitée grâce à l'achat de titre directement depuis le téléphone cellulaire. On retire ainsi une barrière importante à l'utilisation du transport collectif. Nous espérons que les usagers du transport collectif en couronnes profiteront maintenant de cet achat simplifié des titres de transport pour monter à bord de nos trains, autobus et services de transport à la demande. »

- Sylvain Yelle, directeur général, exo

« Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) se réjouit de l'arrivée de cette nouvelle fonctionnalité tant attendue pour les usagers de l'agglomération de Longueuil. L'achat et l'ajout de titres de transport sur leur carte OPUS via leur téléphone intelligent représentent une avancée significative pour notre clientèle et simplifieront grandement leur accès au transport collectif. Le RTL est fier d'avoir contribué avec tous les partenaires impliqués à cet effort de modernisation et d'attractivité envers le transport collectif. »

- Geneviève Héon, présidente du conseil d'administration, RTL

« Pour la clientèle, un des principaux irritants à prendre le transport collectif réside dans la complexité du processus d'achat de titres. Avec la mise en place de cette nouvelle fonctionnalité, on simplifie l'achat de titres et, par le fait même, on facilite l'utilisation du transport en commun pour encourager davantage les citoyens à choisir des modes de déplacement plus durables. Cette amélioration est par ailleurs un atout supplémentaire pour nos clients de Laval qui bénéficient déjà d'un système de paiement par carte bancaire dans tous les autobus réguliers et les véhicules de transport adapté de notre réseau. »

- Josée Roy, directrice générale, STL

« Cette nouvelle fonctionnalité, de même que les autres à venir, s'inscrivent dans la volonté des sociétés de transport de toujours faciliter davantage le parcours du client, dont l'achat de titres, afin d'offrir plus de flexibilité dans les déplacements de la clientèle. Aujourd'hui, c'est un premier pas vers une expérience client grandement améliorée. »

- Marie-Claude Léonard, directrice générale, STM

À propos de l'Autorité régionale de transport métropolitain

Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) planifie, organise, finance, développe et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Pour ce faire, l'ARTM travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

Facebook @artm.quebec LinkedIn @ARTM X @artm_quebec YouTube ARTM

À propos du Défi des villes intelligentes et de Montréal en commun

Montréal en commun est une communauté d'innovation pilotée par la Ville de Montréal dont les partenaires expérimentent des solutions en accès à l'alimentation, en mobilité et en réglementation municipale dans un désir de repenser la ville. Les projets de Montréal en commun sont mis en oeuvre grâce au prix octroyé à la Ville de Montréal par le gouvernement du Canada dans le cadre du Défi des villes intelligentes.

SOURCE Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)

10 avril 2024 à 08:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :