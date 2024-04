Classement mondial des universités QS 2024 par matière





Le classement des meilleures universités dans 55 disciplines a été dévoilé

LONDRES, 10 avril 2024 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, analyste mondial de l'enseignement supérieur, a publié la quatorzième édition du classement mondial des universités QS par matière , une analyse comparative indépendante de l'excellence académique présentant plus de 1 500 universités dans 96 pays et territoires dans 55 disciplines. Les classements QS ont été consultés plus de 60 millions de fois en 2023 sur TopUniversities.com et référencés 124 000 fois par les médias et les institutions du monde entier.

Pays ayant le plus grand nombre d'entrées dans le top 10 du classement

Universités classées Entrées classées Nº dans le Top 10 entrées États-Unis 213 3039 244 Royaume-Uni 103 1569 148 Suisse 27 220 31 Singapour 5 103 29 Australie 36 797 17 Canada 32 646 17 Pays-Bas 21 328 13 Chine continentale 101 882 8 Italie 56 577 8 Allemagne 60 774 5 France 73 516 5 Japon 44 436 5

Faits saillants mondiaux

? Les universités américaines sont en tête dans 32 disciplines. L'université de Harvard est l'institution la plus performante au monde, première dans 19 disciplines. Le MIT arrive ensuite, en tête dans 11 disciplines.

? Les institutions britanniques sont en tête dans 16 disciplines. L'Université d'Oxford arrive en tête dans quatre disciplines, suivie par l'Université de Cambridge, l'UCL, le Royal College of Art et le Royal College of Music dans deux disciplines.

? La Suisse se targue d'avoir la plus forte concentration d'entrées en première position (4) par rapport au nombre d'universités classées. L'ETH Zurich est en tête dans trois disciplines, ce qui en fait l'institution la plus performante d'Europe continentale.

? Les universités australiennes de Melbourne et de Sydney sont celles qui comptent le plus grand nombre de matières classées parmi les 100 premières au monde (53 et 52).

? La France est le centre de recherche le plus collaboratif au niveau international, avec 23 entrées dans le top 10 des réseaux de recherche internationaux.

? Le Japon inverse plus de cinq années de déclin. En effet, 26 % de ses entrées précédemment classées grimpent, 21 % chutent et 42 % restent stables, soit une amélioration globale de 5 %.

? La Chine est le troisième pays le plus représenté. Elle se classe dans le top 10 pour huit matières. L'université Tsinghua obtient ses trois meilleurs classements, dont celui de l'histoire de l'art (5e).

? Les entrées classées et les performances globales de l'Inde ont augmenté respectivement de 19 % et de 17 %.

? Le Brésil est le pays d'Amérique latine le plus représenté dans l'ensemble et parmi les 100 premiers. Le Mexique est le pays de la région qui compte le plus grand nombre d'entrées dans le top 20 (4).

? La KFUPM d'Arabie saoudite propose les programmes les mieux classés de la région arabe, à savoir l'ingénierie pétrolière (5e) et l'ingénierie minérale et minière (8e).

? L'université du Cap, leader en Afrique, se classe au 15e rang mondial dans le domaine des études sur le développement.

Ben Sowter, premier vice-président de QS, a déclaré : « Avec la hausse de l'inflation mondiale, l'instabilité géopolitique et les élections générales dans plus de 50 pays, le soutien à l'enseignement supérieur et à la mobilité internationale des étudiants n'a jamais été aussi crucial, car il est le moteur de l'innovation et du progrès sociétal. La plus grande analyse comparative d'universités jamais réalisée par QS souligne l'importance de la diversité, des partenariats de recherche, des investissements et des collaborations transfrontalières entre les universités et les entreprises. »

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2142268/4139307/QS_Quacquarelli_Symonds_Logo.jpg

10 avril 2024 à 07:32

Communiqué envoyé leet diffusé par :