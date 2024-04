Invitation aux médias - Annonce concernant le projet de loi visant à protéger les élus et à favoriser l'exercice sans entraves de leurs fonctions et modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal





QUÉBEC, le 10 avril 2024 /CNW/ - Les journalistes et membres des équipes techniques des médias sont conviés à un point de presse de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, concernant le projet de loi visant à protéger les élus et à favoriser l'exercice sans entraves de leurs fonctions et modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal.

La ministre Laforest sera disponible pour une période de questions à la suite du point de presse*.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Mercredi 10 avril 2024



Heure : 11 h 30



Lieu : Salle Bernard-Lalonde (1.131) Hôtel du Parlement Québec

Seuls les journalistes accrédités à l'Assemblée nationale pourront se rendre sur place pour assister à la conférence de presse.

* Sous réserve que l'Assemblée nationale accepte de se saisir du projet de loi.

