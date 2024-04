/R E P R I S E -- Avis aux médias - Trois jours de grève aux Autobus Gil-Ber/





SAINT-LIN-LAURENTIDES, QC, le 9 avril 2024 /CNW/ - Ce mercredi 10 avril 2024, le Syndicat des travailleurs des Autobus Gil-Ber (CSN) déclenche trois jours de grève.

Les médias sont invités sur leur ligne de piquetage dès 7 h.

Qui : Josée Dubé, présidente du syndicat

Patricia Rivest, présidente du Conseil central de Lanaudière-CSN



Quoi : Déclenchement d'une grève de trois jours



Quand : Mercredi 10 avril 2024 à 7 h



Où : 500, rue Gilles-Moreau, Saint-Lin-Laurentides (Québec) J5M 0C9

Le 21 mars dernier, les membres ont adopté à 98 % un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. Le Centre de services scolaire des Samares sera touché dans le cas d'un déclenchement de grève, plusieurs centaines d'élèves utilisant ce service.

Sans contrat de travail depuis le 30 juin 2023, le Syndicat des travailleurs des Autobus Gil-Ber (CSN) rassemble 65 membres et est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics-CSN (FEESP-CSN). La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65?000 membres oeuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central de Lanaudière-CSN regroupe 81 syndicats représentant plus de 14?000 membres sur l'ensemble du territoire de Lanaudière.

