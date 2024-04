Le Cessna à pistons et voilure haute entre en service après les premières livraisons





Textron Aviation annonce aujourd'hui l'entrée en service des versions optimisées du Cessna Skyhawk, du Cessna Skylane, du Turbo Skylane et du Turbo Stationair HD après les premières livraisons de chaque modèle. Ces derniers investissements de produits visent à fournir un ton moderne et élégant qui s'aligne sur les nouveaux jets Cessna Citation, tout en conservant le confort, la durabilité et les performances emblématiques de la gamme Cessna à pistons.

Les Cessna Skyhawk, Skylane, Turbo Skylane et Turbo Stationair HD sont conçus et fabriqués par Textron Aviation Inc., une société Textron Inc. (NYSE : TXT).

« Ces améliorations apportées à l'emblématique famille de Cessna à pistons offrent un confort, une fonctionnalité et un style renforcés », déclare Chris Crow, vice-président, Piston Sales. « Que vous soyez un pilote en apprentissage ou un aviateur expérimenté, la gamme complète de produits répondra à vos besoins, optimisera vos expériences de vol et inspirera le voyage. »

Avec de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux éléments de conception, le Cessna continue d'être un outil polyvalent et fiable permettant aux clients de couvrir un large éventail de missions. Les nouveaux designs intérieurs comprennent :

Nouveaux sièges confortables avec support et rembourrage supplémentaires

Connexion pour écouteurs à chaque siège

Ports de charge USB A et C à chaque siège

Tableaux de bord élégants de couleur noir

Poches latérales et pour smartphone dans tout l'avion

Climatisation intégrée sur les avions équipés

Nouvel accoudoir central disponible sur certains modèles

En ce qui concerne l'extérieur, les propriétaires peuvent choisir parmi une variété de nouveaux motifs modernes pour correspondre à leurs préférences.

L'investissement de Textron Aviation dans la gamme d'avions Cessna à pistons témoigne de l'enthousiasme et du soutien renouvelés de l'entreprise pour les pilotes du monde entier, qu'ils soient en formation ou planifient leur prochain vol. La société reste dévouée à fournir une technologie de pointe et un savoir-faire exceptionnel à la communauté de l'aviation. Les nouveaux designs intérieurs seront dévoilés lors du très attendu SUN ?n FUN 2024 à Lakeland, en Floride.

À propos de Textron Aviation

Nous sommes la source d'inspiration de l'expérience en vol. Depuis plus de 95 ans, Textron Aviation Inc., une société Textron Inc., permet à ses talentueuses équipes, via les marques Beechcraft, Cessna et Hawker, de concevoir et de fournir la meilleure expérience aéronautique aux clients. Avec une gamme exhaustive de solutions (réacteurs, turbopropulseurs, pistons haute performance) et de produits pour les missions spéciales, la formation militaire et la défense, Textron Aviation possède le portefeuille aéronautique le plus polyvalent et complet au monde et une main-d'oeuvre qui a produit plus de la moitié de tous les avions d'aviation générale dans le monde. Des clients dans plus de 170 pays comptent sur notre performance, notre fiabilité et notre polyvalence légendaires, ainsi que sur notre réseau éprouvé de service client à l'échelle mondiale, pour une expérience de vol abordable et flexible.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

À propos de Textron Inc.

Textron Inc. est une société multisectorielle qui exploite un réseau mondial d'activités aéronautiques, militaires, industrielles et de financement pour fournir aux clients des solutions et des services innovants. Textron est reconnu dans le monde entier pour ses marques emblématiques telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Hawker, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems, et TRU Simulation + Training. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.textron.com

