Santé Québec commence à prendre forme





QUÉBEC, le 9 avril 2024 /CNW/ - Alors que la création de Santé Québec sera officielle d'ici quelques semaines lors de la nomination du président et chef de la direction ou de la présidente et chef de la direction (PCD), le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) jette les bases de cette nouvelle organisation.

Rappelons que Santé Québec deviendra une société d'État assurant prévisibilité, accessibilité, efficacité et pérennité du réseau et permettra une meilleure coordination entre les établissements. Elle sera l'employeur unique du réseau et responsable de l'attraction et de la rétention du personnel.

Précisons également que tout au long du processus de transition, il est prioritaire pour le MSSS d'être présent et d'accompagner le personnel et les gestionnaires par des communications fréquentes. L'objectif est d'assurer une transition réfléchie, transparente, harmonieuse et structurée.

Activités transférées du Ministère vers Santé Québec

Les travaux des derniers mois, menés dans le cadre de la préparation et la mise en oeuvre de la transition, ont permis d'identifier les activités des secteurs administratifs et cliniques à transférer vers Santé Québec. Selon les estimations actuelles, approximativement 700 postes pourraient y être transférés. Les données officielles concernant le nombre d'employées et d'employés transférés seront connues ultérieurement, et ce, en respect des processus prévus dans les conventions collectives.

Quant au MSSS, il se concentrera sur les orientations, la détermination du budget, la définition des résultats à atteindre et l'évaluation de leur atteinte.

Deux phases de transfert du personnel

Le personnel du MSSS qui pourrait être visé par un transfert en a été informé il y a quelques semaines. Le transfert progressif du personnel vers Santé Québec se déroulera en deux temps. Une première vague d'intégration, qui concerne principalement du personnel cadre, est prévue pour le 17 juin prochain. La deuxième vague d'intégration est prévue pour septembre 2024. Soulignons que la date de transfert sera indiquée dans l'avis de cession qui sera transmis au personnel, et ce, en respect de ce qui est prévu dans les conventions collectives.

Le siège social à Québec et des bureaux à Montréal

Comme prévu dans la Loi, le siège social de Santé Québec sera situé dans la capitale nationale, plus précisément au 930, chemin Sainte-Foy. Des bureaux seront également aménagés dans la région de Montréal, au 2021, avenue Union. Les deux immeubles accueillent déjà des bureaux du MSSS et les lieux sont connus du personnel.

Faits saillants :

Une ligne du temps interactive, présentant les grandes étapes réalisées jusqu'à maintenant ainsi que celles à venir, est disponible : Étapes de la transformation du système de santé et de services sociaux du Québec - Ministère de la Santé et des Services sociaux (gouv.qc.ca).

Pour plus de détails, consulter : https://www.quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-sante/organisation-des-services/systeme-quebecois-de-sante-et-de-services-sociaux/transformation-systeme-sante/reseau-sante-efficace-personnel#nav-c246439-tab2.

La nomination du PCD de Santé Québec est toujours prévue d'ici la fin du mois d'avril. Elle aura pour effet de rendre officielle la création de la société d'État.

Par ailleurs, soulignons que 12 chantiers de travail ont été constitués afin de soutenir la réalisation du mandat du comité de transition, à l'oeuvre depuis janvier dernier. Le détail des travaux de ces chantiers sera connu lors du dépôt du premier rapport d'étape du comité de transition. Les chantiers sont répartis en deux grandes catégories, soit : trois chantiers liés à la transition, permettant la mise en place de Santé Québec et la fusion des établissements en son sein; neuf chantiers liés à la transformation du système de santé et de services sociaux, prenant appui sur la nouvelle gouvernance instaurée par la LGSSSS.

Notons que la date maximale prévue dans la Loi pour l'identification du personnel pouvant être transféré est le 1 er octobre 2024.

octobre 2024. Rappelons que la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux, adoptée le 9 décembre 2023 , vient clarifier le rôle des présidents-directeurs généraux et présidentes-directrices générales qui seront responsables des opérations locales et de la performance des activités du réseau, soit les moyens pour atteindre les résultats.

Lien connexe :

Pour en savoir plus, visitez Québec.ca/TransitionSanté . Une section consacrée au personnel est notamment disponible.

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

9 avril 2024 à 16:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :