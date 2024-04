Communiqué de presse d'ExaGrid sur ses performances du 1er trimestre 2024





ExaGrid®, la seule solution de stockage de sauvegarde à plusieurs niveaux de l'industrie, a annoncé aujourd'hui qu'elle a connu son meilleur premier trimestre (Q1) dans l'histoire de l'entreprise, pour le trimestre se terminant le 31 mars 2024.

Les réservations et le chiffre d'affaires du premier trimestre d'ExaGrid ont été les meilleurs de l'histoire de l'entreprise. La société a enregistré des flux de trésorerie disponibles (FCF), des pertes et profits et un excédent brut d'exploitation (EBITDA) positifs pour le 13e trimestre consécutif. ExaGrid compte aujourd'hui plus de 4 200 clients actifs, du marché intermédiaire supérieur aux grandes entreprises, qui utilisent ExaGrid Tiered Backup Storage pour protéger leurs données. La croissance d'ExaGrid s'accélère et l'entreprise recrute pour développer ses équipes de vente dans le monde entier.

« Nous avons dépassé les 4 200 installations de clients actifs dans le monde entier. ExaGrid continue d'avoir un taux de succès concurrentiel de 70 % en remplaçant le stockage primaire derrière l'application de sauvegarde ainsi que les appliances de déduplication telles que Dell Data Domain, HPE StoreOnce et Veritas NetBackup Storage Appliances. Le taux de fidélisation des clients d'ExaGrid est supérieur à 95 %, et 99 % d'entre eux bénéficient d'une maintenance et d'une assistance. Il s'agit là de deux indicateurs de réussite de la clientèle parmi les meilleurs de l'industrie. Notre activité est forte en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe et au Moyen-Orient, et nous nous concentrons davantage sur la région Asie-Pacifique », déclare Bill Andrews, président-directeur général d'ExaGrid.

« Il y a plusieurs années, ExaGrid s'est rendu compte qu'aucun fournisseur ne construisait de stockage spécifiquement pour la sauvegarde, car ils vendaient tous des produits de stockage primaire comme cibles de stockage de sauvegarde, ce qui est coûteux, ou ils vendaient des appliances de déduplication en ligne, qui sont lentes pour les sauvegardes et les restaurations et qui entraînent des mises à niveau coûteuses. Le stockage de sauvegarde a des besoins uniques, en raison des travaux de sauvegarde importants, des incréments, des pleins synthétiques, de la rotation des sauvegardes, de la rétention à long terme et de nombreux autres aspects qui font que le stockage de sauvegarde est différent du stockage primaire. Le stockage de sauvegarde hiérarchisé unique d'ExaGrid a été conçu spécifiquement pour améliorer les performances de sauvegarde, les performances de restauration, l'évolutivité à mesure que les données augmentent, la sécurité, la récupération après ransomware, la récupération après sinistre, et pour améliorer l'aspect économique de la sauvegarde, avec de faibles coûts initiaux et au fil du temps », déclare M. Andrews. « Le stockage primaire n'est pas aussi rapide pour les gros travaux de sauvegarde, il n'est généralement pas évolutif, il est très coûteux pour la conservation à long terme et il est orienté réseau, ce qui le rend vulnérable aux attaques de sécurité. Les appliances de déduplication en ligne sont lentes pour les sauvegardes, lentes pour les restaurations, ne sont pas évolutives et sont également orientées réseau, ce qui les rend vulnérables aux attaques de sécurité.

« ExaGrid est fier d'avoir un produit hautement différencié qui fonctionne, qui fait ce qu'il dit, qui est dimensionné correctement, qui est bien pris en charge et qui permet de faire le travail. Nous pouvons étayer ces affirmations avec notre rétention nette de 95 % des clients, notre score NPS de +81, et le fait que 94 % de nos clients ont activé notre fonction Retention Time-Lock for Ransomware Recovery, et que 99 % de nos clients sont inscrits à notre plan annuel de maintenance et d'assistance », déclare M. Andrews.

Faits marquants du premier trimestre 2024 :

Livraison de nouveaux modèles d'appliances 2U EX84 et EX189, réduisant considérablement l'utilisation de l'espace en rack

13 e trimestre consécutif de trésorerie, d'EBITDA et d'opérations de P&L positives

trimestre consécutif de trésorerie, d'EBITDA et d'opérations de P&L positives Élargissement de l'équipe de direction des ventes : Nomination de Sam Elbeck au poste de vice-président des ventes et des partenaires de distribution pour les Amériques Nomination de Rohan Cook au poste de vice-président régional des ventes pour l'APAC

Reconnaissance dans les publications du secteur : L'appliance EX189 a été reconnue comme l'une des 5 meilleures cibles de sauvegarde dans le 2024-25 DCIG TOP 5 2PB+ Cyber Secure Backup Target Global Edition Report L'appliance EX18 a été désignée comme l'une des 5 meilleures cibles de sauvegarde dans le 2024-25 DCIG TOP 5 Sub-2PB Cyber Secure Backup Target Global Edition Report Le programme de partenaires revendeurs d'ExaGrid a été récompensé par un prix 5 étoiles dans le 2024 CRN ® Partner Program Guide



À propos d'ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage de sauvegarde hiérarchisé avec une zone d'atterrissage de cache disque unique, un référentiel de rétention à long terme et une architecture évolutive. La zone d'atterrissage d'ExaGrid assure les sauvegardes et les restaurations les plus rapides, ainsi que les récupérations instantanées des machines virtuelles. Le niveau de référentiel offre le coût le plus bas pour la rétention à long terme. L'architecture évolutive d'ExaGrid comprend des appliances complètes et garantit une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe à mesure que les données augmentent, éliminant ainsi les mises à niveau coûteuses et l'obsolescence des produits. ExaGrid offre la seule approche de stockage de sauvegarde à deux niveaux avec un niveau non orienté vers le réseau, des suppressions différées et des objets immuables pour se rétablir après des attaques de ransomware.

ExaGrid dispose de points de vente physiques et d'ingénieurs systèmes d'avant-vente dans les pays suivants : Argentine, Australie, Benelux, Brésil, Canada, Chili, CEI, Colombie, République tchèque, France, Allemagne, Hong Kong, Inde, Israël, Italie, Japon, Mexique , Pays nordiques, Pologne, Portugal, Qatar, Arabie saoudite, Singapour, Afrique du Sud, Corée du Sud, Espagne, Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis et dans d'autres régions.

Rendez-vous sur exagrid.com ou rejoignez-nous sur LinkedIn. Découvrez ce que nos clients ont à dire sur leurs propres expériences avec ExaGrid et apprenez pourquoi ils passent maintenant beaucoup moins de temps sur le stockage de sauvegarde dans les success stories de nos clients. ExaGrid est fier de son score NPS : +81 !

ExaGrid est une marque déposée d'ExaGrid Systems, Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

