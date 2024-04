Sanguine Biosciences confirme la qualité supérieure de ses services de biospécimen grâce à VERIF.i®, le programme d'évaluation préalable des fournisseurs de Scientist.com





Scientist.com, le principal marché de l'industrie pharmaceutique en matière de R&D, a annoncé aujourd'hui que Sanguine Biosciences, un fournisseur de biospécimens de premier plan qui met en contact les chercheurs avec les biospécimens dont ils ont besoin grâce à un modèle de don direct afin d'accélérer la médecine de précision et la recherche et développement de thérapies cellulaires et géniques, a réussi une évaluation sur site VERIF.i®. VERIF.i permet aux fournisseurs du marché Scientist.com de prouver à leurs clients actuels et à leurs prospects, le bien-fondé de leurs processus internes et de leur respect des meilleures pratiques.

« Grâce à l'engagement du don direct, Sanguine continue de constituer l'une des plus grandes collections du secteur de l'approvisionnement éthique, qui comprend des données complètes sur les échantillons biologiques », a déclaré Brian Neman, CEO de Sanguine. « Le programme VERIF.i de Scientist.com nous permet de prouver la qualité exceptionnelle de nos services de biospécimens et de référentiels biologiques, ainsi que l'engagement de notre équipe à établir des passerelles entre donneurs et chercheurs ».

Sanguine soutient la recherche translationnelle, clinique et la thérapie cellulaire et génique, et ses services comprennent la collecte prospective d'échantillons biologiques à domicile, directement à partir de son réseau de donneurs, de produits d'aphérèse, notamment des leukopaks et des LeukoLotstm, de stocks d'échantillons biologiques et de services de référentiels biologiques. Leurs produits et services de recherche ouvrent la voie aux programmes de développement de thérapies avancées, depuis la découverte jusqu'à la fabrication.

« Les échantillons biologiques humains deviennent de plus en plus des outils essentiels dans le processus de découverte et développement de médicaments, mais les chercheurs en sciences du vivant ont souvent des difficultés à trouver des échantillons humains de haute qualité répondant à des critères éthiques », a déclaré Matt McLoughlin, vice-président de la division Catégories et Conformité chez Scientist.com. « VERIF.i a été développé afin de créer un processus standard qui permettent aux chercheurs et aux fournisseurs d'échantillons de s'assurer que les échantillons utilisés dans la recherche répondent aux normes de qualité et d'éthique qu'ils attendent ».

À propos de Sanguine Biosciences

Sanguine Biosciences accélère l'adoption de la médecine personnalisée en permettant aux patients d'accéder à leurs données de santé et en facilitant leur participation à la recherche biomédicale. En fusionnant des échantillons biologiques de patients inscrits avec des données réelles et analytiques, Sanguine propose des études de découverte et de validation de biomarqueurs exploitables qui créent des passerelles entre les patients et les scientifiques élaborant des thérapies innovantes. En soutenant la recherche translationnelle et clinique dans 30 des 40 plus grandes entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques mondiales, Sanguine a accéléré la R&D et renforcé la confiance envers le développement de médicaments et les pipelines de fabrication. Au cours des quatre dernières années, Sanguine a reçu la prestigieuse certification d'entreprise « Great Places to Work ». En 2023, Sanguine a été nommé sur les listes de l'Inc. 5000 America's Fastest Growing Private Companies list, du Fortune Best Workplaces in BioPharma, et du Fortune Best Small Workplaces. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse suivante : sanguinebio.com.

À propos de Scientist.com

Scientist.com est une entreprise privée de San Diego dont la mission est de rendre la découverte de nouveaux médicaments plus rapide et moins coûteuse. En son coeur se trouve une place de marché utilisant l'IA qui aide les chercheurs en médicaments à utiliser des technologies innovantes pour traduire rapidement leurs idées en données exploitables. Grâce à Scientist.com, les scientifiques communiquent directement avec des experts en recherche dans plus de 4 000 laboratoires dans le monde afin de concevoir et de mener à bien des expériences de recherche complexes. Visitez le site scientist.com pour en savoir plus

