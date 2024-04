WestJet fournit un accès aérien essentiel au Nouveau-Brunswick avec l'introduction d'un service entre Fredericton et Calgary





La liaison marque la sixième destination de la côte est du transporteur aérien cet été, réaffirmant l'engagement à améliorer les pipelines économique et touristique du Canada atlantique grâce à un service aérien stratégique

FREDERICTON, NB, le 9 avril 2024 /CNW/ - À compter du 20 juin 2024, WestJet offrira un nouveau service saisonnier sans escale, deux fois par semaine, entre Fredericton et Calgary, qui stimulera les occasions bilatérales de tourisme et d'affaires, tout en renforçant la connectivité entre le Canada atlantique et la plaque tournante mondiale de WestJet à Calgary.

« L'ajout d'un service entre Fredericton et Calgary témoigne de notre engagement continu à respecter notre promesse d'étendre notre service au Canada atlantique grâce à une connectivité est-ouest essentielle, qui a reçu un solide appui des collectivités, a déclaré Andrew Gibbons, vice-président, Affaires extérieures, WestJet. La liaison que nous célébrons aujourd'hui favorisera non seulement l'amélioration des liens d'affaires et de loisirs, mais aussi elle renforcera le lien entre les économies dynamiques et uniques de Fredericton et de Calgary. »

Liaison Fréquence Date de

début Date de fin Départ Arrivée Calgary-Fredericton Deux fois

par semaine 20 juin 28 octobre 09 h 15 17 h 00 Fredericton-Calgary Deux fois

par semaine 20 juin 28 octobre 17 h 50 20 h 05

« Nous sommes ravis d'accueillir le vol sans escale de WestJet de Fredericton à Calgary, a déclaré Johanne Gallant, présidente et directrice générale de l'Autorité aéroportuaire internationale de Fredericton. YFC est un aéroport en pleine croissance dans une région florissante, et ce nouveau vol apporte la connectivité que les familles, les entreprises et les visiteurs recherchent. »

« Le nouveau service de WestJet entre Calgary et Fredericton sera une excellente nouvelle pour un nombre croissant d'Albertains qui souhaitent prendre des vacances à Fredericton et dans le reste des Maritimes, a déclaré David Seabrook, directeur du tourisme pour la région de la capitale, Fredericton. Les liens entre les familles et les amis dans les deux provinces sont historiquement très forts et cette nouvelle liaison sera formidable pour ceux qui veulent planifier une visite dans la capitale du Nouveau-Brunswick cet été. »

L'horaire de l'été 2024 renforce la position de chef de file de WestJet en matière de voyages d'agrément au Canada atlantique

Le service entre Fredericton et Calgary s'ajoute au vaste horaire estival de WestJet déjà annoncé pour le Canada atlantique, qui comprend plus de 25 liaisons sans escale reliant six marchés de l'Atlantique au Canada et au-delà.

Les visiteurs en provenance du Canada atlantique seront également à une correspondance de la liste croissante de destinations mondiales de WestJet, y compris l'aéroport international d'Incheon à Séoul, en Corée du Sud, et l'aéroport international Narita de Tokyo par l'entremise de la plaque tournante mondiale de WestJet à Calgary.

Liaison Fréquence pendant les

périodes de pointe Date de début Destinations nationales Fredericton - Calgary Deux fois par semaine 25 juin Moncton - Calgary Chaque jour En service Moncton - Edmonton Quatre fois par semaine 14 mai Moncton - Toronto Cinq fois par semaine 17 mai St. John's - Calgary Chaque jour En service St. John's - Edmonton Chaque jour 14 mai St. John's - Hamilton Cinq fois par semaine 17 mai St. John's - Toronto Chaque jour En service Deer Lake - Calgary Quatre fois par semaine 18 mai Deer Lake - Toronto Quatre fois par semaine 16 mai Charlottetown - Calgary Cinq fois par semaine 18 mai Charlottetown - Edmonton Une fois par semaine 19 juin Charlottetown - Toronto Trois fois par semaine 17 mai Halifax - Calgary Chaque jour En service Halifax - Edmonton Chaque jour En service Halifax - Hamilton Chaque jour 28 avril Halifax - Toronto Chaque jour En service Halifax - Vancouver Quatre vols par semaine 28 juin Halifax - Winnipeg Chaque jour 5 mai Transfrontalier Halifax - Orlando Une fois par semaine En service St. John's - Orlando Une fois par semaine En service Intercontinental



Halifax - Dublin Quatre fois par semaine 19 juin Halifax - Édimbourg Trois fois par semaine 20 juin Halifax - Londres (Gatwick) Quatre fois par semaine 28 avril St. John's - Londres (Gatwick) Trois fois par semaine 1er mai

Pour en savoir plus sur l'horaire d'été complet de WestJet, consultez le site WestJet.com.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 28 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement trois avions, 250 employés et cinq destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 26 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet et twitter.com/WestJetNews

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Lisez la Salle de presse de WestJet à westjet.com/fr-ca/news

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

9 avril 2024 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :