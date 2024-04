Sécurité routière - La Ville de Senneterre obtient l'accréditation village-relais





QUÉBEC, le 9 avril 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce que la Ville de Senneterre est désormais reconnue à titre de village-relais, devenant ainsi le 49e au Québec et le 3e dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

Troisième plus grande ville en superficie au Québec, Senneterre offre tous les services et attraits qui feront d'elle une excellente ambassadrice du réseau des villages-relais. Son positionnement géographique, le long de la rivière Bell et de la route 113, donne accès aux conducteurs à tous les aménagements qui facilitent et agrémentent leur déplacement.

Les villages-relais, un concept unique en Amérique du Nord, permettent aux usagers de la route de bénéficier d'options supplémentaires lorsqu'ils effectuent des arrêts, ce qui contribue à réduire la fatigue au volant et à diminuer les risques d'accident.

Citations

« La Ville de Senneterre s'inscrit pleinement dans le concept de village-relais avec une qualité d'accueil et un dynamisme qui sont caractéristiques des municipalités membres du réseau. Dans un territoire aussi vaste que le nôtre, les distances sont parfois étendues, ce qui est susceptible de provoquer de la fatigue au volant. Le réseau des villages-relais incite les automobilistes à faire une pause en sachant qu'ils auront accès à tous les services. Félicitations à toutes les équipes qui ont contribué à la reconnaissance de ce 49e village-relais! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Ce statut reflète bien tout le dynamisme de la ville de Senneterre où l'on ressent la présence d'une volonté manifeste des intervenants locaux à faire rayonner la mission des « villages-relais ». Félicitations pour l'intérêt de structurer un développement touristique, culturel et naturel sur notre territoire »

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est

« "Ce nouveau titre de Village-Relais est bien plus qu'une reconnaissance ; c'est un reflet de notre volonté collective de faire de Senneterre un lieu où qualité de vie rime avec hospitalité et services exceptionnels. Nous y voyons une opportunité de renforcer notre attractivité et d'encourager une dynamique positive pour notre économie locale. »

Nathalie-Ann Pelchat, mairesse de Senneterre

Faits saillants

Les villages-relais sont des municipalités de moins de 10 000 habitants, reconnues par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, notamment pour leur emplacement géographique ainsi que pour la diversité des services.

Le réseau des villages-relais vise à :

accroître la sécurité des usagers de la route (automobilistes et conducteurs de camions, d'autobus ou de véhicules récréatifs) en leur proposant des lieux d'arrêt accessibles en tout temps;



proposer des lieux offrant une qualité d'accueil ainsi qu'une diversité de services et des attraits touristiques, culturels et naturels;



apporter un soutien au développement local et régional.

La modernisation du réseau des parcs routiers, dont les villages-relais font partie intégrante, figure dans la dimension 3 de la Politique de mobilité durable - 2030 du Ministère.

La mise en place de nouveaux villages-relais s'inscrit à la dimension 4.4 du Plan d'action ministériel en affaires municipales 2023-2027 du Ministère.

