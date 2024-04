Message de la gouverneure générale à l'occasion du 107e anniversaire de la bataille de la Crête de Vimy





OTTAWA, ON, le 9 avril 2024 /CNW/ - À l'occasion du 107e anniversaire de la bataille de la Crête de Vimy, nous rendons hommage à la bravoure et aux sacrifices consentis par les membres des Forces armées canadiennes. En tant que commandante en chef, je suis fière de reconnaître les efforts de nos soldats, passés et présents. Nous honorons aujourd'hui leur mémoire, tout en nous rappelant que notre action doit toujours viser la paix.

La bataille de la Crête de Vimy occupe une place importante dans l'histoire de notre pays. Ce fut l'un des premiers exemples de l'unité canadienne à l'échelle mondiale, l'un des premiers exemples de ce dont le Canada est capable : sa dimension stratégique, sa collaboration, son ingéniosité. Mais la victoire a eu un prix.

C'est pourquoi nous rendons hommage au sacrifice de ceux qui ont perdu la vie. Nous rendons hommage à tous ceux qui sont rentrés chez eux en portant des cicatrices physiques et mentales. Et nous nous souvenons de l'héritage durable qu'ils nous ont laissé. Leur bravoure et leur sacrifice ont façonné notre identité nationale et inspiré les générations suivantes en les incitant à défendre les valeurs qui nous définissent en tant que Canadiens : la compassion et la croyance en un monde meilleur.

J'encourage tous les Canadiens à réfléchir à l'importance de la bataille de Vimy et à l'histoire de nos braves soldats. Découvrez l'histoire des soldats autochtones qui ont combattu à Vimy, comme ceux qui ont servi dans le 107e bataillon (Timber Wolf). Ou l'histoire du soldat Robert Gilbert et d'autres Canadiens noirs qui ont combattu à la crête de Vimy. Ou encore l'histoire d'Ethelbert « Curley » Christian, qui a été amputé des bras et des jambes à la suite de blessures subies à Vimy, mais qui a gardé une attitude positive à l'égard de la vie et a contribué à la mise en place d'un programme pour les anciens combattants handicapés, programme qui existe encore aujourd'hui.

De nombreuses autres histoires reflètent la diversité de notre pays. Je vous encourage à les découvrir. Nous devons beaucoup aux Canadiens qui étaient à la crête de Vimy il y a plus d'un siècle, ainsi qu'à leurs familles, qui ont également fait des sacrifices.

Racontons leurs histoires et souvenons-nous des espoirs perdus dans chaque vie sacrifiée.

Nous nous souviendrons d'eux.

