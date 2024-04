ERS electronic conclut un accord avec Geringer Halbleitertechnik GmbH & Co. KG pour renforcer ses capacités de R&D et de production





MUNICH, 9 avril 2024 /PRNewswire/ -- ERS electronic , leader dans le domaine des solutions de gestion thermique pour la fabrication de semi-conducteurs, a conclu un accord avec Geringer Halbleitertechnik GmbH & Co. KG , une décision qui devrait renforcer ses capacités de recherche et développement (R&D) et de production.

Fondée en 1991, la société Geringer s'est imposée comme un développeur et un fabricant réputé de machines de fabrication sur mesure pour l'industrie des semi-conducteurs. ERS a intégré l'ensemble de l'équipe expérimentée et des installations de Geringer à Barbing, près de Ratisbonne. Les zones de production modernes et bien équipées serviront de plaque tournante et de centre de compétences pour l'unité commerciale des solutions avancées d'équipements d'emballage (APEqS) d'ERS, sous le nom d'ERS Barbing. L'expérience et le savoir-faire de l'équipe en matière d'ingénierie mécanique aideront ERS à développer ses équipements d'emballage avancés reconnus par l'industrie, y compris les gammes de produits Wave3000 et Luminex récemment annoncées.

Cet accord stratégique s'appuie sur les bases solides d'une collaboration antérieure fructueuse entre les deux sociétés.

Debbie-Claire Sanchez, vice-présidente et responsable de l'unité commerciale APEqS chez ERS electronic, a déclaré : « Notre projet précédent avec Geringer a démontré une forte harmonisation de nos valeurs et de notre engagement à fournir des solutions innovantes et de haute qualité. L'expertise de l'équipe, associée au nouveau centre de compétences de Barbing, alimentera sans aucun doute notre feuille de route en matière d'innovation et nos efforts de production, ce qui nous permettra de rester à la pointe des avancées technologiques dans l'industrie. »

« Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de Geringer au sein d'ERS et de développer notre unité commerciale APEqS, a commenté Laurent Giai-Miniet, PDG d'ERS electronic. Cette décision nous permet de renforcer notre position sur le marché et d'accélérer considérablement notre réponse aux besoins des clients. »

Michael Geringer, PDG et fondateur de Geringer, a ajouté : « Je suis fier d'avoir participé à cette aventure avec Geringer, et je suis convaincu qu'ERS continuera à respecter les valeurs et les normes qui ont défini notre entreprise. Alors que je m'apprête à prendre ma retraite, je souhaite le meilleur à ERS et je suis impatient de voir les grandes choses qu'elle va accomplir. »

À propos d'ERS :

ERS electronic GmbH , située à Germering dans la banlieue de Munich, produit depuis plus de 50 ans des solutions de gestion thermique innovantes à l'industrie des semi-conducteurs. La société a acquis une réputation exceptionnelle, notamment grâce à ses systèmes de mandrins thermiques rapides et précis basés sur le refroidissement par air pour le palpage des plaquettes de silicium. En 2008, ERS a étendu son expertise au marché de l'emballage avancé. Aujourd'hui, ses systèmes de décollement et de réglage de gauchissement entièrement automatiques et manuels se trouvent sur les sites de production de la plupart des fabricants de semi-conducteurs et des OSAT (Assemblage et test externalisés de semi-conducteurs) dans le monde entier.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2381562/ERS_Barbing.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2276058/4636464/ERS_Logo.jpg

9 avril 2024 à 04:34

Communiqué envoyé leet diffusé par :