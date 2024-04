France Active choisit Clearwater Analytics pour simplifier sa comptabilité des investissements et son reporting





La plateforme Clearwater révolutionne la gestion et la comptabilité des investissements et le reporting en France.

BOISE, Idaho et PARIS, France, 9 avril 2024 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics (NYSE : CWAN), solution SaaS leader de gestion des investissements, de comptabilité, de reporting et d'analyse, annonce aujourd'hui que France Active opère désormais la gestion de ses opérations de comptabilité des investissements et de reporting sur sa plateforme. Après une mise en oeuvre d'à peine 5 mois, France Active rejoint plus de 60 organisations françaises, déjà clientes, et bénéficiera de l'expertise Clearwater en matière de règlementation et de comptabilité French GAAP.

L'association à but non lucratif France Active, qui finance en France l'économie sociale et solidaire, a choisi Clearwater pour sa connaissance approfondie de la norme comptable française et ses spécificités, la rapidité de la mise en oeuvre de la plateforme, la gestion intégrée de la donnée financière, et pour l'ensemble de son reporting comptable, réglementaire, risque et performance.

Avec Clearwater, France Active va maintenant accélérer sa clôture comptable, automatise les tâches de réconciliation et de création de reporting et optimise son modèle opérationnel afin de gagner en productivité et atteindre ses ambitions de croissance et d'excellence de service auprès de ses membres.

"La solution Clearwater nous permet de disposer de données d'investissement précises et complètes afin d'anticiper les meilleures décisions d'investissement et améliorer nos opérations comptables", a déclaré Benoît Coujandassamy, trésorier de France Active. "La plateforme Clearwater Analytics réunit à la fois expertise et innovation. Elle nous permet de nous adapter rapidement aux évolutions comptables et d'automatiser les opérations complexes jusqu'ici traitées manuellement. Clearwater révolutionne notre gestion des investissements en effectuant quotidiennement la réconciliation et la validation de nos données d'investissements. C'est un levier supplémentaire de pilotage qui facilitera plus encore nos actions de financement en faveur des entrepreneurs engagés."

"Nous sommes ravis d'accueillir France Active sur la plateforme Clearwater. Grâce à notre modèle unique et à notre capacité de mise en qualité des données d'investissement, nous accompagnons France Active dans la simplification de leur modèle opérationnel et la rationalisation de leurs activités", a déclaré Keith Viverito, directeur général de la région EMEA et APAC chez Clearwater Analytics. "Notre objectif premier est de nous assurer du succès de nos clients, ce que traduit notre score NPS (60+). Pour continuer à transformer positivement le monde de la gestion d'actifs, nous nous efforçons de fournir les meilleures données de reporting comptable et d'investissement ainsi qu'un service personnalisé, opéré par nos équipes francophones. Aujourd'hui, tous nos clients bénéficient d'une vision complète de leurs actifs, afin de prendre des décisions d'investissement éclairées, en toute confiance."

Pour en savoir plus sur Clearwater Analytics, contactez nos experts.

A propos de France Active

France Active, le mouvement des entrepreneurs engagés.

France Active permet à chaque entrepreneur de s'investir dans un projet porteur d'impact positif. Créer son activité et s'engager sur son territoire, donner du sens à son projet et transformer la société : c'est le pari des entrepreneurs engagés. Au plus près de leurs besoins, France Active et ses 35 associations territoriales les conseillent sur leur projet de financement et leur donnent accès à un réseau unique d'acteurs économiques et sociaux. Avec ses 3 sociétés financières, France Active accompagne plus de 35 000 entrepreneurs. Le mouvement a mobilisé 492 millions d'euros en 2022. Chaque jour, France Active travaille à développer une économie plus inclusive et plus durable. Les entreprises soutenues par France Active ont créé ou consolidé l'an dernier plus de 60 000 emplois. En savoir plus : www.franceactive.org

A propos de Clearwater Analytics

Clearwater Analytics est une solution SaaS de premier plan pour l'agrégation, le rapprochement, la comptabilité, la conformité, le risque, la performance et le reporting. Chaque jour, la solution Clearwater gère plus de 6 000 milliards d'euros d'actifs pour des clients tels que des assureurs de premier plan, des gestionnaires d'actifs, des corporates, des fonds de pension, des gouvernements et des organisations à but non lucratif ? en les aidant à tirer le meilleur parti des données d'investissements grâce à une offre utilisées par plus de 1 200 clients dans le monde. Plus d'information sur Clearwater sont disponibles sur clearwateranalytics.com, LinkedIn et Twitter.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1502063/Clearwater_Analytics_v3_Logo.jpg

9 avril 2024 à 03:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :