Courez la chance de gagner 1 an de location gratuite d'une valeur de 30 000$ à Espace W Condos Locatifs!

MIRABEL, QC, le 8 avril 2024 /CNW/ - Investissement Ray Junior et Espace W Condos Locatifs, en collaboration avec le prestigieux Gala Influence Création, ont le plaisir de vous inviter à participer à un concours exclusif. Vous pourriez avoir la chance exceptionnelle de remporter la location gratuite d'un condo de luxe pour une année entière!

Valeur exceptionnelle

Ce prix, d'une valeur de 30 000 $, offre un accès complet à tous les services offerts sur place, comprenant notamment l'utilisation de la piscine et du sauna sur le toit, une salle d'entraînement et de yoga, un simulateur de golf, un espace de coworking, et bien d'autres avantages encore à découvrir chez Espace W.

Cet incroyable privilège vous permettra de résider gratuitement dans un projet tout inclus au coeur de Cité Mirabel, un quartier en pleine effervescence, à quelques pas des Premium Outlets de Montréal et à seulement 30 minutes de Montréal.

Comment participer au concours

Pour tenter votre chance, il vous suffit de voter pour votre créateur de contenu préféré lors du vote du public du Gala Influence Création, qui se déroulera du 9 au 19 avril 2024 inclusivement.

Lien pour voter et participer au concours : www.influencecreation.com/

Annonce du gagnant

L'heureux gagnant sera annoncé en grande primeur lors du Gala Influence Création le 4 mai prochain à la TOHU. Bonne chance à tous & votez en grand nombre!

POUR TOUT SAVOIR SUR LE CONDO OFFERT, ON VISITE WWW.ESPACEW.COM

www.investissementrayjunior.com

À propos d'Espace W Condos Locatifs

Découvrez les nouveaux condos locatifs Espace W à Mirabel, révolutionnant le concept de vie multigénérationnelle. Offrant un style de vie moderne et harmonieux, chaque détail a été pensé pour répondre aux besoins de toutes les générations. Prévus pour ouvrir à l'automne 2024, ces condos locatifs incluent une multitude d'inclusions telles que 7 électroménagers, chauffage et climatisation, électricité, habillage de fenêtres et porte-patio, wifi haute vitesse, eau chaude, un espace de stationnement intérieur, balcon privé, casier de rangement, et foyer électrique (pour les penthouses seulement).

Les résidents auront accès à des installations modernes, dont une salle d'entraînement, une salle de yoga, une salle de coworking et de réunion, une piscine intérieure avec terrasse meublée, une piscine extérieure au toit réservée aux 18 ans et plus, une deuxième piscine extérieure au toit accessible à tous, un espace détente avec 2 saunas au toit, un terrain de jeux et place publique, ascenseur dans chaque bâtiment, 2 simulateurs de golf intérieurs, un lounge avec table de billard, poker, blackjack et baby-foot, une salle de réception avec cuisine équipée, un potager urbain, un lobby moderne, une terrasse avec foyer, chaises longues et pergolas, un espace lave-auto intérieur, et une structure en béton armé pour une meilleure insonorisation.

À propos du Gala Influence Création

Le Gala Influence Création est un événement emblématique, visant à reconnaître l'excellence des créatrices et créateurs de contenu québécois. Cette année, l'événement se déroulera le samedi 4 mai 2024 à la TOHU. Porté par la participation de plus de 300 influenceuses et influenceurs l'année précédente, et ayant recueilli plus de 90 000 votes du public et des millions d'impressions, le Gala revient au printemps ponctué par des nouveautés au-delà des attentes.

8 avril 2024 à 13:29

