Fermeture complète du pont Papineau-Leblanc du 12 au 15 avril 2024

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable rappelle aux usagers de la route que des fermetures complètes de soir et de nuit de l'autoroute 25 dans les deux directions, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, seront réalisées du 12...

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que le pont Papineau-Leblanc et une portion de l'autoroute 19 seront complètement fermés à la circulation pendant la fin de semaine du 12 au 15 avril 2024. Cette...