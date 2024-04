Nathalie Provost reçoit le Prix Reconnaissance de l'Association québécoise des cadres scolaires





QUÉBEC, le 8 avril 2024 /CNW/ - L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) a décerné son Prix Reconnaissance à Madame Nathalie Provost, directrice du Service de l'organisation scolaire et du transport scolaire au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys.

Le Prix Reconnaissance est remis aux deux ans afin de souligner l'implication remarquable d'une membre ou d'un membre cadre scolaire pour le rayonnement de l'AQCS.

Depuis 2019, Madame Provost est présidente de la Commission professionnelle de l'organisation scolaire (CPOS), groupe qui rassemble 125 cadres scolaires membres AQCS évoluant dans les services de l'organisation scolaire des centres de services scolaires et des commissions scolaires. Notre lauréate a mis en place des stratégies de communication, d'accueil et de partage des enjeux qui ont mobilisé et fidélisé les membres de la CPOS. Madame Provost est également présidente de sa section, soit le groupe de cadres scolaires membres AQCS de son secteur géographique, depuis près de deux ans.

Nathalie Provost a notamment fait sa marque dans l'organisation des congrès de l'AQCS, comme collaboratrice à un épisode des balados de l'AQCS (Oser dire, communiquer avec courage, 2021) et pour de nombreux dossiers d'affaires publiques de l'Association. Son intégrité, son dynamisme et sa générosité sont des sources d'inspiration pour l'ensemble des membres de l'AQCS.

Profil de l'AQCS

Plus grande association québécoise de cadres scolaires ralliant au-delà de 3 300 membres aux champs d'expertises diversifiés, l'AQCS contribue à l'avancement du réseau scolaire public, oeuvre à l'amélioration des conditions d'emploi et au respect des droits de ses membres et assure le développement de leurs compétences professionnelles. Nos membres évoluent au sein des 72 centres de services scolaires et commissions scolaires francophones et anglophones du Québec.

SOURCE Association québécoise des cadres scolaires (AQCS)

8 avril 2024 à 11:29

Communiqué envoyé leet diffusé par :