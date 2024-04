Le projet de modernisation Aeris passe à la phase de faisabilité





ROUYN-NORANDA, QC, le 8 avril 2024 /CNW/ - La Fonderie Horne annonce que son projet de modernisation Aeris passe à la phase de faisabilité. Une fois complétée, l'étude de faisabilité sera soumise à une approbation interne finale, prévue pour la fin de cette année.

Aeris devrait permettre à la Fonderie Horne de devenir l'une des fonderies de cuivre les plus efficaces au monde en termes d'émissions atmosphériques. S'appuyant sur une réduction de plus de 70 % de la concentration moyenne annuelle d'arsenic dans l'air ambiant depuis 2005, ce projet transformateur devrait permettre à la fonderie de continuer à réduire ses émissions atmosphériques, y compris d'arsenic, et la concentration moyenne annuelle d'arsenic dans l'air ambiant du périmètre urbain de Rouyn-Noranda.

Le lancement de la phase de faisabilité marque une étape cruciale pour le projet Aeris, soulignant les efforts continus à promouvoir l'amélioration et l'innovation à la Fonderie Horne, la dernière fonderie de cuivre au Canada et l'un des principaux recycleurs de produits électroniques en fin de vie en Amérique du Nord. Vincent Plante, directeur général de la Fonderie Horne et de l'affinerie CCR, souligne que : « L'innovation fait partie de l'ADN de notre entreprise depuis près d'un siècle. Nous sommes déterminés à poursuivre l'amélioration de nos performances, au bénéfice de nos équipes et de notre communauté ».

À propos de la Fonderie Horne

La Fonderie Horne, partie intégrante de Glencore Canada, est une usine métallurgique dont les activités de traitement du cuivre sont reconnues à travers le monde. Elle produit annuellement 210 000 tonnes de cuivre et de métaux précieux. En plus de détenir une expertise réputée dans le traitement de matériaux complexes, la Fonderie Horne occupe une place importante en Amérique du Nord dans le traitement de produits recyclés à valeur métallique. Elle emploie plus de 650 personnes à son usine de Rouyn-Noranda, au Québec, en plus de faire affaire avec plusieurs entrepreneurs. La totalité de sa production d'anodes de cuivre est acheminée à l'Affinerie CCR, située à Montréal-Est, où 500 autres travailleurs contribuent à la chaîne de valeur du cuivre et des minéraux critiques en Amérique du Nord.

AVIS IMPORTANT

Mise en garde concernant les informations prospectives

Certaines descriptions contenues dans ce document sont orientées vers des événements futurs et contiennent donc des déclarations qui sont, ou peuvent être considérées comme, des « déclarations prospectives » de nature prospective. Ces déclarations peuvent inclure, sans limitation, les objectifs, ambitions, cibles, intentions, visions, jalons et aspirations liés à la performance en matière de durabilité (y compris, sans limitation, environnementale, sociale et de gouvernance) ; l'approbation de certains projets ; les coûts d'investissement et le calendrier ; les coûts d'exploitation et la fourniture de matériaux et d'employés qualifiés ; des financements; la durée de vie productive prévue de projets, de mines et d'installations ; les provisions et passifs éventuels ; et les évolutions fiscales, juridiques et réglementaires.

De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels diffèrent de manière significative de tout événement, résultat, performance, réalisation ou autre résultat futur exprimé de façon explicite ou implicite dans de telles déclarations prospectives . Ni Glencore ni aucune de ses sociétés affiliées, associés, employés, administrateurs, dirigeants ou conseillers ne fournissent de représentation, garantie ou assurance quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou la précision, la probabilité de réalisation ou le caractère raisonnable de toute information prospective contenue dans le présent document ou que les événements, résultats, performances, réalisations ou autres résultats exprimés de façon explicite ou implicite dans les déclarations prospectives contenues dans ce document se produiront réellement. Sauf si la réglementation applicable ou la loi l'exige, Glencore n'est soumise à aucune obligation, et Glencore et ses sociétés affiliées nient expressément toute intention, obligation ou engagement de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autre.

Préparation des informations

Lors de la préparation de ce document, Glencore et/ou ses sociétés affiliées ont fait certaines estimations et hypothèses susceptibles d'affecter les informations présentées. Certaines informations sont tirées des comptes de gestion, ne sont pas auditées et sont basées sur les informations disponibles au moment de la publication. Les chiffres contenus dans ce document sont sujets à des arrondissement. Les informations présentées sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis.

SOURCE Fonderie Horne, une compagnie Glencore

8 avril 2024 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :