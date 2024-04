Home Hardware et les Toronto Blue JaysMC annoncent le balcon BeautiTone, une zone de vue unique en son genre au Rogers Centre





ST. JACOBS, ON, le 8 avril 2024 /CNW/ - Home Hardware Stores Limited, le plus grand détaillant de rénovation domiciliaire au Canada, et les Toronto Blue JaysMC annoncent le balcon BeautiTone au Rogers Centre.

Situé au 100e étage directement au-dessus de l'affiche marquise BeautiTone dans le champ gauche, le balcon BeautiTone dispose de deux étages de places debout et d'un espace de groupe réservé pour un maximum de 40 personnes. Surplombant l'enclos des receveurs, avec une vue dégagée du champ gauche, les amateurs sont aux premières loges pour assister à l'action.

« En tant que partenaire des Toronto Blue Jays depuis 2005, Home Hardware est heureuse de souligner son 60e anniversaire et le jeu d'ouverture de 2024 avec l'annonce du balcon BeautiTone », a mentionné Laura Baker, chef du marketing, Home Hardware Stores Limited. « Nous avons hâte de voir le balcon BeautiTone rempli d'amateurs qui encouragent l'équipe de baseball du Canada! »

BeatiTone, le produit de peinture de la marque privée de Home Hardware, est la marque de peinture numéro 1 entièrement canadienne fabriquée au Canada et la peinture officielle des Toronto Blue JaysMC. En 2018, BeautiTone a dévoilé la collection de couleurs Toronto Blue Jays, qui reprend les couleurs de l'équipe et les caractéristiques du stade. Pour marquer le début de la saison, la couleur du mois du BeautiTone est « Cogneur », un bleu parfaitement équilibré pour l'intérieur des maisons qui s'inspire de l'uniforme emblématique des Toronto Blue JaysMC.

De plus, Home Hardware Stores Limited est le détaillant officiel de rénovation domiciliaire des Toronto Blue Jays.

À propos de Home Hardware Stores Limited

Fondée il y a 60 ans à St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware Stores Limited est un détaillant fièrement canadien et le plus important détaillant de rénovation domiciliaire appartenant aux marchands du pays avec plus de 1 000 magasins exploités sous les bannières Home Hardware, Centre de rénovation Home, Centre de rénovation Home Hardware et Home Furniture. Le réseau de marchands Home Hardware améliore la vie à la maison en offrant des expériences de vente au détail supérieures en matière de rénovation domiciliaire grâce à des conseils utiles et à une compréhension approfondie des communautés qu'ils desservent. Home Hardware Stores Limited est désignée comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada et est reconnue comme l'un des meilleurs employeurs au Canada. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le site : homehardware.ca.

Division Peinture BeautiTone et produits de marque Home

Le siège social de la division Peinture BeautiTone et produits de marque Home de Home Hardware Stores Limited se trouvant à Burford, en Ontario, celle-ci est l'une des installations de fabrication de peinture parmi les plus modernes en Amérique de Nord. La division Peinture BeautiTone et produits de marque Home distribue une gamme complète de produits de marque privée, y compris les peintures et les teintures BeautiTone et une vaste gamme de produits en aérosol. En tant que marque de peinture numéro 1 entièrement canadienne fabriquée au Canada, BeautiTone est vendue au détail exclusivement dans les magasins Home Hardware, Centre de rénovation Home et Centre de rénovation Home Hardware, partout au pays. BeautiTone produit de la peinture et des produits pour la maison de première qualité disponibles dans ses séries Designer, Pure, Signature, Wood-Shield et PRO depuis 1980. Pour en savoir plus sur BeautiTone, visitez beautitone.ca.

SOURCE Home Hardware Stores Limited

8 avril 2024 à 09:03

Communiqué envoyé leet diffusé par :