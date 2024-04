/R A P P E L --Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le lundi 8 avril 2024/

Le premier ministre visitera un centre d'entraînement des forces aériennes. Il sera accompagné de la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, du ministre de la Défense nationale, Bill Blair, et de la ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, Ginette Petitpas Taylor.

Le premier ministre fera une annonce sur la défense en prévision du dépôt du budget fédéral de 2024. La vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, le ministre de la Défense nationale, Bill Blair, et la ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, Ginette Petitpas Taylor, seront aussi présents. Un point de presse suivra.

18 h 45