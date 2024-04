L'Association de recyclage électronique (ERA) prend position contre l'exclusion numérique et vise à combler le fossé en matière d'accès à la technologie





MONTRÉAL, le 8 avril 2024 /CNW/ - L'Electronic Recycling Association (ERA) s'engage à mettre fin à la pauvreté numérique et à favoriser l'inclusion numérique dans les communautés. En mettant l'accent sur la fourniture d'un accès informatique essentiel, ERA vise à rendre la technologie accessible à tous en réutilisant des appareils utilisables mais qui ne sont plus nécessaires, réduisant ainsi les déchets électroniques et promouvant la durabilité.

Fondée par Bojan Paduh, arrivé au Canada et ayant reçu un ordinateur portable de son église, ERA comprend parfaitement le pouvoir transformateur de la technologie. Le parcours de Bojan l'a inspiré à créer l'ERA, et son récent don de 50 ordinateurs portables à une église de Madagascar a mis en évidence le besoin urgent d'un accès à la technologie dans les communautés mal desservies du monde entier.

La mission de l'ERA s'aligne sur trois objectifs principaux :

Augmenter l'accès aux ordinateurs essentiels à l'échelle mondiale d'ici 2030.

Réduire les déchets électroniques en réutilisant la technologie utilisable.

Plaider en faveur de politiques d'approvisionnement révisées pour soutenir les initiatives de dons technologiques.

Bojan Paduh, fondateur d'ERA, a souligné : « La pandémie de COVID-19 a souligné le rôle essentiel de la technologie dans le maintien de la connectivité. Il est impératif que les groupes vulnérables, notamment les personnes âgées, les sans-abri et les réfugiés, aient accès à la technologie pour la communication, l'éducation et services essentiels. »

L'initiative ERA trouve un écho profond auprès des bénéficiaires de dons comme la Women in Need Society (WINS). La présidente et directrice générale de WINS, Karen Ramchuk, a déclaré : « Les ordinateurs portables sont un élément essentiel des programmes communautaires WINS. Ayant accès aux ordinateurs portables, les femmes et leurs familles participent aux programmes WINS tels que Youth Coding Club, Retail Ready, Warehouse Ready et bien plus encore. en donnant à nos participants l'accès à des ordinateurs portables, ils peuvent trouver du soutien et des relations saines, briser les barrières entre les sexes et trouver un emploi. Ce don n'aurait pas pu arriver à un meilleur moment, car nos programmes se développent et les besoins sont grands. changer des vies. »

Le manifeste d'inclusion numérique de l'ERA décrit les étapes concrètes pour atteindre ses objectifs, notamment la création de partenariats pour distribuer des ordinateurs portables à ceux qui en ont besoin. En réutilisant les anciennes technologies et en les détournant des décharges, ERA contribue également aux efforts de durabilité environnementale.

En outre, l'ERA appelle les organisations et les organismes gouvernementaux à donner la priorité aux initiatives de dons technologiques et à introduire une législation pour soutenir les programmes d'inclusion numérique.

Alors qu'ERA continue de collaborer avec diverses entreprises et organisations, leur engagement à éliminer les obstacles à l'accès à la technologie reste inébranlable. Pour plus d'informations sur les initiatives de l'ERA, visitez www.era.ca

À propos de l'Association de recyclage électronique (ERA) :

L'Electronic Recycling Association (ERA) est une organisation à but non lucratif fondée en 2004 pour s'attaquer au problème croissant des déchets électroniques et à la « fracture numérique » croissante. ERA propose des solutions simples pour aider les individus et les organisations à empêcher la destruction prématurée des équipements opérationnels. En mettant l'accent sur la récupération, la remise à neuf et la réutilisation, ERA fournit en permanence à des groupes caritatifs des dons d'équipement informatique tout en gérant en toute sécurité les actifs informatiques mis hors service d'organisations et d'individus à travers le Canada.

