Inspirez-vous pour l'été avec 101 choses à faire à Abu Dhabi!

ABU DHABI, UAE, 8 avril 2024 /PRNewswire/ -- Vous préparez vos vacances d'été et vous recherchez un mélange unique de culture, d'aventure et d'inspiration ? Alors Abu Dhabi est la destination qu'il vous faut !

À l'approche de la saison estivale, Experience Abu Dhabi a présenté 101 choses à faire à Abu Dhabi pour donner vie à vos projets de voyage, en dévoilant la grande diversité de ce que l'émirat a à offrir, comme jamais auparavant.

De la création d'oeuvres d'art sous le dôme emblématique du Louvre Abu Dhabi à la conduite sur une piste de F1 au circuit de Yas Marina, les visiteurs peuvent allier détente, découverte et excitation à travers les 101 expériences, chacune créant des souvenirs inoubliables au cours d'une saison estivale bien remplie.



À Abu Dhabi, chaque moment est ancré dans l'hospitalité émiratie, la culture étant au coeur de chaque expérience, toutes plus séduisantes les unes que les autres. Plus qu'une simple liste d'expériences, c'est une sélection de moments enrichissants qui mettent en évidence les possibilités d'aventure et de découverte à chaque tournant.



Êtes-vous prêt pour le meilleur été qui soit ?

#45

L'art sous un autre angle

Le Louvre Abu Dhabi est une oeuvre d'art qu'il vaut mieux contempler depuis l'eau.

#83

Se jeter à l'eau

Plongée sous-marine avec plus de 330 espèces au National Aquarium

Mélangez l'art, l'histoire et l'aventure avec une expérience sur l'eau, en faisant du kayak autour de l'emblématique dôme du Louvre Abu Dhabi. Le premier musée universel de la région d'où l'on peut admirer le coucher du soleil.

Louvre Abu Dhabi, île de Saadiyat

Si vous êtes à la recherche d'aventures aquatiques, rendez-vous à Al Qana et visitez l'Aquarium national, où vous pourrez plonger dans le monde sous-marin et participer avec des requins, des raies et des milliers d'espèces sous-marines.

Aquarium national, Al Qan

#58

Retour en 1897

Qasr Al Muwaiji raconte un siècle d'histoires dans chaque brique

#04

Devenez un guerrier ninja Affrontez l'arène gonflable d'Air Maniax à Yas Mall

Remontez le temps dans ce fort du XIXe siècle au coeur d'Al Ain, qui, au fil des ans, a servi de site important pour la communauté, le gouvernement et la famille royale.

Qasr Al Muwajji, Al Bahya

Affrontez votre famille et vos amis dans ce test d'équilibre, de force, de vitesse et d'agilité. Sautez et balancez-vous sur le parcours avant de vous attaquer à l'arène gonflable - et à une immense variété d'obstacles

Air Maniax, Yas Mall

#41

Apprendre des savoir-faire centenaires

Au fil des générations, la Maison des artisans perpétue des traditions vivantes

#87

Déjouez les plans des vrais escrocs

Testez vos limites au Joker's Funhouse

Dans ce centre dédié à l'artisanat émirati, les visiteurs peuvent non seulement acheter des souvenirs faits main, mais aussi participer à des traditions vivantes telles que l'artisanat Sadu, Khoos et Talli.

Maison des artisans, Al Hosn

Le Joker, le Sphinx, Mr. Freeze, le Pingouin et bien d'autres célèbres vilains de Gotham City à rencontrer au détour du parc Warner Bros. World.

Warner Bros. World Abu Dhabi, Yas Island

#61

Sous les feux des projecteurs

Plus de 50 projecteurs illuminent le Qasr Al Watan pour un spectacle audiovisuel fantastique.

#94

Roadtrip à 190km/h

Faites le tour d'un circuit de F1 avec l'expérience Formula Yas 3000

Plongez dans l'histoire et la culture du pays et déambulez dans les salles majestueuses, en admirant le meilleur de l'artisanat arabe. Profitez ensuite de l'époustouflant spectacle lumineux nocturne projeté sur l'extérieur des murs du palais.

Qasr Al Watan, Corniche d'Abu Dhabi

Dotée d'un moteur V6 Jaguar, cette puissante voiture de course est ce qui se rapproche le plus d'une F1®. Testez vos compétences sur un circuit légendaire.

Yas Marina Circuit, Yas Island

#71

Tissez votre chemin à travers un chef-d'oeuvre

Marchez sur le plus grand tapis tissé à la main du monde dans la plus grande mosquée des Émirats arabes unis.

Ce tapis d'une seule pièce, essentiellement en laine, mesure 5 400 mètres carrés et a été réalisé à la main par environ 1 200 artisans. Le projet a duré deux ans, dont huit mois pour la conception et douze mois pour le nouage.

Grande Mosque Sheikh Zayed

#22

Sauter d'une hauteur de plus de 31m

Essayez le plus grand caisson de vol intérieur du monde au CLYMB.

Que vous soyez débutant ou expert, des instructeurs dévoués vous guideront tout au long de cette expérience passionnante. La chambre de vol mesure 9mètres de large et une hauteur record de 31 mètres.

CLYMB Abu Dhabi, Yas Island

Découvrez la liste complète des

101 choses à faire à Abu Dhabi

La liste complète, classés par ordre alphabétique des 101 choses à faire à Abu Dhabi est désormais disponible, prête à guider votre prochaine aventure de voyage - avec plus d'expériences qu'il n'est possible d'en découvrir en un seul été.

visitabudhabi.ae

